Hrošovský chce s Plzňou útočiť na trofej. Sledoval zápas Čechov na MS: Škoda niektorých časov

Slovenský futbalista Patrik Hrošovský si v piatok nad ránom nenechal ujsť úvodný zápas českej reprezentácie na majstrovstvách sveta proti Južnej Kórey a mal radosť z výkonu klubového spoluhráča z Viktorie Plzeň Alexandra Sojku.
Stredopoliarovi sa páči, že na šampionáte zatiaľ padá vysoký počet gólov. Povedal to novinárom na začiatku letnej prípravy pred novou sezónou, v ktorej by rád so Západočechmi získal trofej.
Nastavil som si budík a pozeral som Česko
„Majstrovstvá sveta samozrejme sledujem. Bol som aj taký blázon, že som si nastavil budík a pozeral som Česko o štvrtej ráno.
Takže zápasy sledujem. Teraz sa to ešte len rozbieha, takže sa teším, ešte je pred nami veľa zápasov,“ povedal Hrošovský.
„Škoda tých niektorých časov, že sa na to nedá pozerať všetko. Verím, že Česko zvládne druhý zápas a bude mať šancu na postup,“ dodal.
V prvom zápase nečakane nastúpil v českej základnej zostave Hrošovského klubový spoluhráč Sojka, ktorý bol pritom nominovaný na zraz pred šampionátom ako nováčik.
„Prekvapenie to bolo takto zvonku, pretože (v nominácii) dostal prvýkrát šancu a hneď nastúpil od začiatku.
Podľa mňa boli s (Jaroslavom) Zeleným najlepšími českými hráčmi na ihrisku. Preniesol si formu, ktorú mal už na konci sezóny tu.
Verím, že aj v ďalšom zápase bude hrať v základe, že sa mu to podarí minimálne rovnako a s lepším výsledkom,“ uviedol Hrošovský.
Doterajších 12 zápasov na šampionáte prinieslo 38 gólov, čo zatiaľ predstavuje vysoký priemer 3,17 gólu na zápas.
Verím, že tento trend bude pokračovať
„Pre nás ako pre fanúšikov je to super, keď padajú góly. Verím, že tento trend bude pokračovať.
Sú tam aj nejaké nové pravidlá, napríklad že sa musia rýchlejšie vhadzovať auty. Dúfam, že to prinesie väčšiu plynulosť hry, čo si všetci želáme,“ poznamenal Hrošovský.
So Viktoriou začal prípravu na novú sezónu, v ktorej chce potrápiť Slaviu aj Spartu a pokúsiť sa získať trofej.
Verím, že budeme bojovať o najvyššie priečky
„Verím, že to tak majú nastavené všetci. Sme v klube, ktorý má ambície, zázemie a všetky predpoklady na to, aby sme bojovali s tými najväčšími – Spartou, Slaviou.
Verím, že máme dobrý čas na to sa pripraviť a bojovať o najvyššie priečky,“ povedal Hrošovský, ktorý sa v zime vrátil do Plzne po takmer siedmich rokoch.
Letná príprava Viktorie potrvá šesť týždňov.
„Je to približne tak, ako som bol vždy zvyknutý. Ešte než sa spojí celý tím, to bude chvíľu trvať.
Reprezentanti sú mimo, takže to bude taká špecifická príprava. Máme šesť týždňov, verím, že je to dobrý čas na to, aby sme sa dobre pripravili na sezónu,“ uviedol Hrošovský.
V lete mu pribudol konkurent do stredu poľa Srb Stefan Pirgič. „Ešte som ho nevidel v zápase, tak uvidíme teraz na tréningoch. Je dobré, že prichádza konkurencia.
Tým, že máme najvyššie ambície, potrebujeme dobrých hráčov aj široký káder, pretože zápasov bude veľa,“ dodal Hrošovský.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.