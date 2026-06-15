Skúsený víťaz Európskej ligy preberá Atalantu. V minulosti viedol Neapol i Chelsea

Maurizio Sarri.
Maurizio Sarri. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. jún 2026 o 17:56
ShareTweet0

S Juventusom Turín získal v roku 2020 majstrovský titul.

Novým trénerom futbalistov Atalanty Bergamo sa stal Maurizio Sarri. Šesťdesiatsedemročný kormidelník, ktorý nahradil odvolaného Raffaeleho Palladina, podpísal s klubom talianskej Serie A trojročnú zmluvu.

Podľa agentúry AFP Sarri zarobí ročne 3,5 milióna eur. Bývalý kouč Juventusu Turín, ktorý v roku 2020 získal so „starou dámou“ majstrovský titul, pôsobil naposledy v Laziu.

V Ríme skončil v máji po tom, ako tím obsadil v Serie A až deviate miesto a prehral vo finále Talianskeho pohára.

V minulosti ako tréner londýnskej Chelsea triumfoval v Európskej lige (2018/2019) a tri sezóny bol kormidelníkom Neapola.

Sarri nahradil na lavičke odvolaného Palladina. Štyridsaťdvaročný tréner bol nástupcom Ivana Juriča a tím prebral v náročnej situácii, no dokázal ho vytiahnuť z dolnej časti tabuľky a umiestnil sa s ním na siedmej priečke.

V Lige majstrov vypadla Atalanta pod vedením Palladina v osemfinále s Bayernom Mníchov a v Talianskom pohári dokráčala do semifinále.

Vedenie Atalanty verí, že Sarri opäť privedie klub k úspechom. Pod trénerskou taktovkou Gian Piera Gasperiniho, ktorý viedol mužstvo deväť sezón, dokázal klub z Bergama vyhrať v roku 2024 Európsku ligu UEFA.

Serie A

    Maurizio Sarri.
    Maurizio Sarri.
    Skúsený víťaz Európskej ligy preberá Atalantu. V minulosti viedol Neapol i Chelsea
    dnes 17:56
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Skúsený víťaz Európskej ligy preberá Atalantu. V minulosti viedol Neapol i Chelsea