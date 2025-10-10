Padlo definitívne rozhodnutie o prípadnej účasti Dávida Hancka. Bude hrať proti Severným Írom?

Dávid Hancko.
Dávid Hancko. (Autor: TASR/AP)
TASR|10. okt 2025 o 17:08
Obranca zostal nakoniec v Španielsku pri svojej manželke.

BELFAST. Slovenskí futbaloví reprezentanti nastúpia v piatkovom zápase A-skupiny kvalifikácie MS 2026 v Belfaste proti Severnému Írsku definitívne bez Dávida Hancka.

Obranca Atletica Madrid zostal nakoniec v Španielsku pri svojej manželke Kristýne Plíškovej, ktorá v týchto hodinách očakáva narodenie ich druhého dieťaťa. Informoval o tom portál ŠPORT.sk.

Hoci ešte vo štvrtok večer zostávala nádej, že by Hancko mohol doraziť do dejiska súkromným lietadlom aj v deň zápasu, k tomuto scenáru napokon neprišlo.

Z nominácie už predtým vypadol aj stredopoliar Stanislav Lobotka pre natiahnutý trieslový sval.

Duel vo Windsor Parku, ktorý sa začne v piatok o 20.45 SELČ, môže pre Slovákov kľúčový v boji o postup na svetový šampionát v USA, Kanade a Mexiku.

Zverenci trénera Francesca Calzonu vedú po dvoch zápasoch tabuľku A-skupiny po senzačnom triumfe nad Nemeckom (2:0), ktoré následne potvrdili aj víťazstvom v Luxembursku (1:0).

