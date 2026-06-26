Pozícia trénera Česka po MS nie je témou. Šéf zväzu: Musíme zmeniť celé fungovanie

Možný predčasný koniec trénera Miroslava Koubka pri českej reprezentácii po vyradení už v skupinovej fáze majstrovstiev sveta nie je témou, uviedol šéf Futbalovej asociácie ČR David Trunda.
V rozhovore pre ČT sport povedal, že spolupráca so sedemdesiatštyriročným koučom bude pokračovať podľa zmluvy, ktorá platí ešte dva roky.
Koubek spolu s generálnym manažérom reprezentácií Pavlom Nedvědom dostali za úlohu vypracovať po šampionáte v Amerike hlbokú analýzu.
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Skúsený tréner, ktorý prevzal národné mužstvo v zime, doviedol tím v marci cez dva zápasy v európskej baráži po 20 rokoch na svetový šampionát.
Spolupráca pokračuje
Na ňom však český tím neuspel a v papierovo hrateľnej skupine obsadil s bilanciou dvoch prehier a jednej remízy s Juhoafrickou republikou posledné štvrté miesto.
„Pozícia pána trénera je jasná. Máme spolu dohodu na tom, že ten cyklus bude dva a pol roka a sme tu po majstrovstvách sveta.
Spolupráca pokračuje a teraz je dôležité si to naozaj hlboko vyhodnotiť. (Pozícia trénera) v tomto momente nie je témou,“ uviedol Trunda.
Je dôležité urobiť hlbokú analýzu
„Myslím, že teraz je dôležité urobiť hlbokú analýzu. To nie je žiadny alibizmus, takto jednoducho fungujú moderné svetové asociácie a organizácie.
Presne pomenovať, čo je príčinou. Včera sme spolu sedeli a dohodli sme sa na tom, že zo svojej strany pripraví analýzu, ktorá bude rozoberať celý reprezentačný cyklus od príchodu pána trénera,“ doplnil Trunda.
Je presvedčený, že za neúspešné výkony na svetovom šampionáte Koubek nenesie hlavnú zodpovednosť.
Musíme zmeniť celé fungovanie českého futbalu
„Je dôležité sa na to pozrieť zo všetkých uhlov, pozrieť sa, či a kde sme urobili chybu. Možno sme ju niekde aj urobili.
Myslím si, že celý problém toho, povedzme neúspešného vystúpenia, že sme nepostúpili zo skupiny, leží trochu inde než v tých veciach, ktoré sa teraz diskutujú.
Je to hlbšie. Mám možnosť vidieť, ako fungovala futbalová asociácia a je to dlhodobý proces. Musíme zmeniť celé fungovanie českého futbalu,“ uviedol Trunda.
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