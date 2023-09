DAC získal mladíkov. Odchovanec slávneho klubu má čuch na góly

Na ročné hosťovanie s opciou prišiel venezuelský reprezentačný stredopoliar Andrés Romero a zo slávneho klubu Dinamo Záhreb prestúpil do DAC mladý chorvátsky útočník Bartol Barišič, podpísal štvorročný kontrakt.

Dvadsaťročný Romero bude v DAC hosťovať do konca prebiehajúcej sezóny z tímu Monagas SC. Kontrakt obsahuje aj opciu na prestup.

Venezuelu reprezentoval v kategóriách do 20, 21 a 23 rokov, vlani v septembri debutoval v "áčku". V jeho drese nastúpil doteraz na tri stretnutia.

"Pre mňa je veľkou cťou, že som sa stal hráčom DAC-u. Budem sa snažiť naplniť očakávania, ktoré majú voči mne vedenie, tréneri, spoluhráči a fanúšikovia, aby si klub budúci rok uplatnil opciu na prestup.

Takisto by som rád nadviazal na úspešné pôsobenie môjho krajana Erica Ramireza v Dunajskej Strede. Ako dieťa som sníval o tom, že sa jedného dňa dostanem do Európy. Je to veľká zmena v mojom živote, ale veľmi sa na ňu teším,“ vyhlásil Romero pre klubový web.