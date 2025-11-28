Duel prerušili pre správanie fanúšikov Bernu. Hrdina Villy im poslal dva odkazy

Futbalisti Aston Villy sa po 5. kole ligovej fázy Európskej ligy bodovo dotiahli na čelo tabuľky. Vo štvrtkovom zápase zvíťazili doma nad švajčiarskym Young Boys Bern 2:1 vďaka dvojgólovému Donyellovi Malenovi.
Dvadsaťšesťročného holandského krídelníka však pri oslave prvého gólu zasiahol do hlavy pohár, ktorý priletel zo sektoru hosťujúcich fanúšikov.
Malen dal oba góly už v prvom polčase, v ktorom domáci jednoznačne dominovali a súpera nepustili ani k jedinej strele. Sami ich vyslali desať a z toho polovicu na bránku.
Nepomohli ani prosby kapitána Bernu
Prvý gól z 27. minúty oslavoval pred sektorom hostí, keď ho trafil plastový pohár, na hlave mu zanechal ranu a bolo vidieť aj krv. Malen sa však otriasol a o štvrťhodinu pridal druhý, nakoniec víťazný zásah.
Po ňom sa však spustili ešte väčšie výtržnosti fanúšikov Bernu, ktorí trhali sedadlá, hádzali predmety na ihrisko a bili sa s bezpečnostnými pracovníkmi aj políciou.
Nepomohli ani prosby kapitána Bernu Lorisa Benita, aby sa upokojili, duel museli na pár minút prerušiť a polícia nakoniec odviedla z tribún minimálne troch chuligánov z radov hostí.
Tréner Young Boys Gerardo Seoane sa za ich správanie ospravedlnil, no na druhej strane povedal, že ich mohli vyprovokovať gólové oslavy pred ich sektorom. „Je normálne, že keď strelíte gól, chcete ho osláviť so spoluhráčmi.
Naši fanúšikovia to možno brali ako provokáciu, ale myslím si, že je to súčasť futbalu. Naši fanúšikovia by nemali reagovať tak prudko. Rozhodca požiadal nášho kapitána, aby išiel k fanúšikom trochu upokojiť situáciu a niektorí prišli dole, aby sa porozprávali.
Polícia však zareagovala, akoby mali skočiť na ihrisko, ale nebol to ich zámer a myslím si, že reakcia bola trochu zbrklá,“ snažil sa obhajovať správanie chuligánov.
„Je to škoda pre všetkých. Provokácie, hádzanie predmetov, to, že si mysleli, že niekto skočí na ihrisko. Výsledok nie je pekný pre nikoho a určite sa ospravedlňujeme. Necítime sa dobre. V takejto situácii všetci prehrávajú,“ citoval ho The Guardian.
Po prestávke sa obraz hry príliš nezmenil, no hostia už dokázali domácim trochu „podkúriť“ a jedinú strelu na bránu v celom zápase premenili na gól. Ten dal však až v 90. minúte Joel Monteiro a Bernu už nezostal čas na vyrovnanie.
Pre Villu to bolo štvrté víťazstvo v rade
V 71. minúte dostal loptu do siete aj Chris Bedia, no jeho zásah neplatil pre ofsajd.
Pre Villu to bolo štvrté víťazstvo po sebe celkovo a už siedme domáce v sérii. Pre Malena to bol tretí gól v piatom zápase EL a šiesty v 18 dueloch vo všetkých súťažiach v sezóne. „Cítim sa dobre.
Ako tím sme hrali dobre, vypracovali sme si množstvo šancí. Ja sám som mal streliť asi aj ďalšie dva góly, ak mám byť úprimný. Ideme od zápasu k zápasu. Samozrejme, Premier League je pre nás hlavná vec, ale aj toto je významná liga,“ povedal hrdina duelu pre klubovú televíziu.
VIDEO: Správanie fanúšikov Bernu
Aston Vila má po piatich kolách na konte 12 bodov a patrí jej tretie miesto, za prvým Lyonom zaostáva len o horšie skóre.
Bern je so šiestimi bodmi na 26. mieste a za výtržnosti jeho fanúšikov ho iste neminie trest od Európskej futbalovej asociácie (UEFA).