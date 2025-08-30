Nebyla bol pri jasnej výhre Jablonca. V tabuľke je hneď za Spartou

Sebastian Nebyla (vľavo) sa teší v drese FK Jablonec. (Autor: X/FK Jablonec)
TASR|30. aug 2025 o 19:38
Na konte majú štyri víťazstva a tri remízy.

PRAHA. Futbalisti Jablonca zostávajú v českej najvyššej súťaži aj naďalej bez prehry.

V sobotňajšom stretnutí 7. kola zvíťazili na pôde Slovácka 2:0 a na konte majú štyri víťazstva a tri remízy.

Chance liga - 7. kolo:

FK Pardubice - Bohemians 1905 Praha 1:1 (1:0)

Góly: 10. Patrák - 86. Kadlec

/brankár T. Frühwald (Bohemians) sedel na lavičke/

MFK Karviná - FK Teplice 4:1 (2:0)

Góly: 5. a 17. Gning, 53. Bužek, 79. Ezeh - 87. Camara (vlastný)

/D. Krčík celé stretnutie - D. Danihel a M. Riznič celý duel, J. Jakubko do 83. min, brankár R. Ludha sedel na lavičke/

1. FC Slovácko - FK Jablonec 0:2 (0:1)

Góly: 42. Novák, 86. Martinec

/P. Blahút a F. Vaško celý duel, M. Koscelník do 70. min - S. Nebyla celé stretnutie, S. Lavrinčík od 90+1. min/

FK Dukla Praha - FC Hradec Králové 1:1 (0:1)

Góly: 74. Fokam - 38. Van Buren

/J. Kadák hral od 46. min - S. Dancák celý duel/

Tabuľka Chance ligy

Česko

    dnes 19:38
