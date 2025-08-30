Nebyla bol pri jasnej výhre Jablonca. V tabuľke je hneď za Spartou

PRAHA. Futbalisti Jablonca zostávajú v českej najvyššej súťaži aj naďalej bez prehry.
V sobotňajšom stretnutí 7. kola zvíťazili na pôde Slovácka 2:0 a na konte majú štyri víťazstva a tri remízy.
Chance liga - 7. kolo:
FK Pardubice - Bohemians 1905 Praha 1:1 (1:0)
Góly: 10. Patrák - 86. Kadlec
/brankár T. Frühwald (Bohemians) sedel na lavičke/
MFK Karviná - FK Teplice 4:1 (2:0)
Góly: 5. a 17. Gning, 53. Bužek, 79. Ezeh - 87. Camara (vlastný)
/D. Krčík celé stretnutie - D. Danihel a M. Riznič celý duel, J. Jakubko do 83. min, brankár R. Ludha sedel na lavičke/
1. FC Slovácko - FK Jablonec 0:2 (0:1)
Góly: 42. Novák, 86. Martinec
/P. Blahút a F. Vaško celý duel, M. Koscelník do 70. min - S. Nebyla celé stretnutie, S. Lavrinčík od 90+1. min/
FK Dukla Praha - FC Hradec Králové 1:1 (0:1)
Góly: 74. Fokam - 38. Van Buren
/J. Kadák hral od 46. min - S. Dancák celý duel/