VIDEO: Sparta si zabezpečila skupinu o titul. Víťazný gól strelila po centri Haraslína

Na tretiu Plzeň stráca o skóre, no Viktoriu v nedeľu čakal duel proti Bohemiansu. Mladá Boleslav je s 34 bodmi desiata.

Slovenský reprezentant Lukáš Haraslín hral za domácich do 73. minúty. Pražský klub si s 59 bodmi na konte upevnil štvrtú priečku a má istú miestenku v skupine o titul.

Obhajcu ligového titulu dostal do vedenia v 31. minúte hry Martin Suchomel, ktorý využil prihrávku do hĺbky veľkého vápna od Haraslína a zakončil do pravého horného rohu brány.