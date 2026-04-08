Kolumbijský kanonier ťahá klub z východu za postupom. Chcem hrať vyššie súťaže, hovorí

Na trávnikoch tretej ligy Východ a Majstrovstiev regiónu – štvrtej ligy Východ – vídať čoraz viac legionárov z Južnej Ameriky.
Takmer v každom mužstve nájdete futbalistu z Brazílie, Venezuely či Kolumbie. Zvyčajne ide o technicky veľmi dobre vybavených hráčov, ktorí sa vo svojich kluboch radia k oporám.
Slovensko je pre nich často prvým kontaktom s kontinentálnym futbalom a väčšina z nich sa snaží presadiť a nájsť si svoje miesto v európskom futbale.
Jedným z nich je aj Kolumbijčan Carlos David Mena Jimenez, rýchlonohý útočník pôsobiaci v štvrtej lige v drese FK Gerlachov.
Gerlachovčanom sa vďaka nemu a jeho spoluhráčom darí. V minulom súťažnom ročníku obsadili piate miesto, pričom z Majstrovstiev regiónu postupovali štyri mužstvá. Darí sa im aj v aktuálnej sezóne, v ktorej sa momentálne pohybujú na štvrtom mieste.
Carlos sa už po druhýkrát dostal do Jedenástky roka súťaže. Cenu si však osobne neprevzal.
Dôvody sú prozaické: „Zimnú prestávku som po dva a pol roku odlúčenia strávil doma v Kolumbii s rodinou. Bolo skvelé byť opäť doma a tráviť s nimi čas.
Absolvoval som individuálne tréningy s mojím manažérom a hral som na turnajoch, čo mi pomohlo udržať si kondíciu a vrátiť sa do klubu v dobrej fyzickej pripravenosti.“
Prechod z Južnej Ameriky do treskúcej zimy, ktorá panovala v úvode jarnej časti sezóny, však nebol jednoduchý:
„Adaptácia bola jednoduchšia ako prvýkrát, pretože už mám skúsenosť s rôznymi sezónami.
Návrat je však vždy trochu náročný – v mojej krajine je horúco a prechod z vysokých teplôt na nízke nie je jednoduchý. Je to však otázka adaptácie a dobrej prípravy.“
Nomináciu do Jedenástky roka si Carlos nesmierne váži: „Opätovné zaradenie do Tímu roka je výsledkom úsilia, odhodlania, disciplíny a sústredenia počas celej sezóny. Motivuje ma to pracovať ešte tvrdšie a dosahovať vyššie a náročnejšie ciele.“
Dvadsaťšesťročný kanonier sa po návrate v úvodných kolách ešte len dostával do streleckej formy.
V šestnástom kole však už bol opäť tým hráčom, na akého sú na východe zvyknutí. Na ihrisku Rudnian poslal loptu za chrbát brankára hneď trikrát. Celkovo má na konte už 14 presných zásahov.
Jeho ciele do budúcnosti sú jasné: „V tejto sezóne chcem pokračovať v strieľaní gólov a pomôcť klubu k postupu do tretej ligy. Chcem napredovať krok za krokom a postupne sa dostať do vyšších súťaží.“