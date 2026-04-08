Kolumbijský kanonier ťahá klub z východu za postupom. Chcem hrať vyššie súťaže, hovorí

Carlos David Mena Jimenez v drese FK Gerlachov. (Autor: archív CJ)
Peter Cingel|8. apr 2026 o 09:45
ShareTweet0

Po dva a pol ročnom odlúčení strávil zimnú prestávku s rodinou doma v Kolumbii.

Na trávnikoch tretej ligy Východ a Majstrovstiev regiónu – štvrtej ligy Východ – vídať čoraz viac legionárov z Južnej Ameriky.

Takmer v každom mužstve nájdete futbalistu z Brazílie, Venezuely či Kolumbie. Zvyčajne ide o technicky veľmi dobre vybavených hráčov, ktorí sa vo svojich kluboch radia k oporám.

Slovensko je pre nich často prvým kontaktom s kontinentálnym futbalom a väčšina z nich sa snaží presadiť a nájsť si svoje miesto v európskom futbale.

Jedným z nich je aj Kolumbijčan Carlos David Mena Jimenez, rýchlonohý útočník pôsobiaci v štvrtej lige v drese FK Gerlachov.

Gerlachovčanom sa vďaka nemu a jeho spoluhráčom darí. V minulom súťažnom ročníku obsadili piate miesto, pričom z Majstrovstiev regiónu postupovali štyri mužstvá. Darí sa im aj v aktuálnej sezóne, v ktorej sa momentálne pohybujú na štvrtom mieste.

Carlos sa už po druhýkrát dostal do Jedenástky roka súťaže. Cenu si však osobne neprevzal.

Dôvody sú prozaické: „Zimnú prestávku som po dva a pol roku odlúčenia strávil doma v Kolumbii s rodinou. Bolo skvelé byť opäť doma a tráviť s nimi čas.

Absolvoval som individuálne tréningy s mojím manažérom a hral som na turnajoch, čo mi pomohlo udržať si kondíciu a vrátiť sa do klubu v dobrej fyzickej pripravenosti.“

Carlos David Mena Jimenez v drese FK Gerlachov. (Autor: archív CJ)

Prechod z Južnej Ameriky do treskúcej zimy, ktorá panovala v úvode jarnej časti sezóny, však nebol jednoduchý:

„Adaptácia bola jednoduchšia ako prvýkrát, pretože už mám skúsenosť s rôznymi sezónami.

Návrat je však vždy trochu náročný – v mojej krajine je horúco a prechod z vysokých teplôt na nízke nie je jednoduchý. Je to však otázka adaptácie a dobrej prípravy.“

Nomináciu do Jedenástky roka si Carlos nesmierne váži: „Opätovné zaradenie do Tímu roka je výsledkom úsilia, odhodlania, disciplíny a sústredenia počas celej sezóny. Motivuje ma to pracovať ešte tvrdšie a dosahovať vyššie a náročnejšie ciele.“

Dvadsaťšesťročný kanonier sa po návrate v úvodných kolách ešte len dostával do streleckej formy.

V šestnástom kole však už bol opäť tým hráčom, na akého sú na východe zvyknutí. Na ihrisku Rudnian poslal loptu za chrbát brankára hneď trikrát. Celkovo má na konte už 14 presných zásahov.

Jeho ciele do budúcnosti sú jasné: „V tejto sezóne chcem pokračovať v strieľaní gólov a pomôcť klubu k postupu do tretej ligy. Chcem napredovať krok za krokom a postupne sa dostať do vyšších súťaží.“

Tabuľka Majstrovstvo regiónu IV. liga Východ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Partizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠK
16
12
3
1
37:9
39
V
R
V
R
V
2
FK Slovan KendiceFK Slovan KendiceFK Slovan Kendice
16
10
4
2
46:22
34
V
R
V
V
P
3
FK ČaňaFK ČaňaFK Čaňa
16
10
2
4
44:21
32
R
V
P
V
V
4
FK GerlachovFK GerlachovFK Gerlachov
16
10
1
5
38:13
31
V
V
P
V
V
5
ŠK ZáhradnéŠK ZáhradnéŠK Záhradné
16
7
4
5
26:24
25
R
P
V
V
V
6
Futbalový klub Sobrance -SobraneckoFutbalový klub Sobrance -SobraneckoFutbalový klub Sobrance -Sobranecko
16
7
2
7
19:29
23
V
P
P
V
V
7
PWG Sokol ĽuboticePWG Sokol ĽuboticePWG Sokol Ľubotice
16
6
5
5
25:19
23
R
V
P
P
V
8
OŠK RudňanyOŠK RudňanyOŠK Rudňany
16
5
7
4
17:18
22
P
V
R
R
P
9
FK KechnecFK KechnecFK Kechnec
16
4
8
4
22:25
20
R
P
V
V
P
10
MŠK SPARTAK MedzilaborceMŠK SPARTAK MedzilaborceMŠK SPARTAK Medzilaborce
16
6
2
8
27:33
20
P
P
P
V
P
11
MFK RožňavaMFK RožňavaMFK Rožňava
16
3
4
9
13:33
13
R
P
V
P
P
12
FK Geča 73FK Geča 73FK Geča 73
16
3
3
10
13:30
12
P
V
R
P
P
13
MFK Veľký ŠarišMFK Veľký ŠarišMFK Veľký Šariš
16
3
2
11
19:36
11
P
R
P
P
P
14
OŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad Uhom
16
1
3
12
9:43
6
R
R
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Carlos David Mena Jimenez v drese FK Gerlachov.
    Carlos David Mena Jimenez v drese FK Gerlachov.
    Kolumbijský kanonier ťahá klub z východu za postupom. Chcem hrať vyššie súťaže, hovorí
    Peter Cingel|dnes 09:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Kolumbijský kanonier ťahá klub z východu za postupom. Chcem hrať vyššie súťaže, hovorí