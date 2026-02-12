Brankár Kúdelčík má nový klub, zahrá si najvyššiu českú súťaž

Dominik Kúdelčík
Dominik Kúdelčík
Je to pre mňa veľký posun, hovorí.

Slovenský brankár Dominik Kúdelčík prestúpil z FC Vlašim k účastníkovi českej najvyššej súťaže FC Slovan Liberec. Dvadsaťjedenročný odchovanec Žiliny podpísal v klube zmluvu do roku 2030.

V aktuálnej sezóne sa stal vo Vlašime jednotkou, odchytal 14 zápasov a udržal aj štyri čisté kontá. Novému zamestnávateľovi však nebude hneď k dispozícii.

Mládežníckeho reprezentanta Slovenska čaká operácia ramena a následne aj niekoľkomesačná rehabilitácia.

„Je to pre mňa veľký posun. Chcem sa dať čo najskôr zdravotne dokopy a potom sa odvďačiť klubu za dôveru,“ vyjadril sa podľa oficiálneho webu Liberca.

