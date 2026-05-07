Pražský klub dostal tretiu najvyššiu pokutu v histórii. Pyrotechnika zasiahla aj slovenského brankára

Disciplinárna komisia Ligovej futbalovej asociácie potrestala Bohemians Praha 1905 za výtržnosti fanúšikov v stretnutí so Spartou pokutou 450.000 korún.
Komisia to uviedla v komuniké po dnešnom zasadnutí. Za viac prehreškov počas stretnutia dostal vršovický klub tretiu najvyššiu pokutu v histórii samostatnej českej ligy súvisiacu s správaním fanúšikov.
"Klokani" v stretnutí 27. ligového kola porazili Spartu 2:0, usporiadateľsky však zápas nezvládli.
Veľká pokuta sa im sčítala za prenesenie a použitie pyrotechniky vedúcej k prerušeniu stretnutia, výtržnosti fanúšikov a vstup neoprávnených osôb na ihrisko.
"Kotol" fanúšikov domáceho klubu z miest za bránkou dokonca súčiastkou z vystreľovacej pyrotechniky trafil slovenského gólmana vlastného tímu Tomáša Frühwalda, čo po stretnutí kritizoval aj tréner Bohemians Jaroslav Veselý.
Disciplinárna komisia dlhodobo upozorňuje, že používanie vystreľovacej pyrotechniky na štadióne predstavuje mimoriadne závažné bezpečnostné riziko.
"Ide o konanie, ktoré môže priamo ohroziť zdravie fanúšikov, hráčov, členov realizačných tímov i ďalších osôb prítomných na štadióne. V stretnutí Bohemians proti Sparte sa táto obava bohužiaľ naplno potvrdila.
Hoci domáci klub zabezpečoval vstupné kontroly, došlo k preneseniu značného množstva pyrotechniky do priestoru štadióna a k jej následnému masívnemu použitiu v priebehu samotnej hry, "uviedol predseda komisie Jiří Matzner.
Výsledkom bolo nielen prerušenie stretnutia. "Išlo predovšetkým o bezprostredné ohrozenie osôb na hracej ploche. Za mimoriadne alarmujúce považujeme skutočnosť, že súčiastka z odpaľovacieho zariadenia zasiahla dokonca domáceho brankára, "povedal Matzner.
Pre komisiu je takéto správanie úplne neakceptovateľné.
"V danom stretnutí navyše nešlo o ojedinelý exces, ale o súhrn celého radu závažných prehreškov, ktorými sa domáci fanúšikovia previnili.
Disciplinárna komisia preto musí konštatovať zásadné zlyhanie pri zabezpečení poriadku a kontroly diania na štadióne zo strany usporiadateľského klubu, "konštatoval predseda.
"Vzhľadom na rozsah, intenzitu a nebezpečnosť opísaného konania sme rozhodli o uložení pokuty vo výške 450.000 korún. Zároveň chceme zdôrazniť, že ak by sa podobné správanie malo opakovať, bude komisia pripravená pristúpiť aj k ďalším, ešte razantnejším disciplinárnym opatreniam, "uviedol Matzner.