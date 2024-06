Vyše 3 500 divákov, 59-ročný hráč a veľké zážitky. Niké liga na dedine spôsobila ošiaľ

Projekt prináša atmosféru ligových duelov do malých dedín. Jeho súčasťou sú kamery, ligoví rozhodcovia a dokonca aj systém VAR.

„Fantastická akcia. To, že si cestu na štadión našlo toľko ľudí, je až neuveriteľné. Je to pre nás veľké zadosťučinenie, toľko divákov tu za vyše sto rokov nebolo,“ neskrýval nadšenie člen výboru OŠK Bošany Peter Šišmič.

Vidieť systém VAR na dedinách je rarita. Do akcie išiel už po siedmich minútach hry, keď skúmal stret v pokutovom území hostí. Penalta sa nepískala.

Na trávnik vybehol ako striedajúci hráč v 56. minúte. Na tento gól do konca života nezabudne.

„Prežívam obrovskú eufóriu. Rozhodujúci gól a ešte v takomto zápase? Je to ako sen, nikdy som nič podobné nezažil,“ uviedol autor tretieho presného zásahu hostí Erik Koligyer.

Je to ako sen

„Keď som išiel na ihrisko, prial som si dať gól. Padlo to tam a veľmi sa teším. Vyzerá to tak, že tu budeme do rána. Výhru musíme osláviť. Toto sa nestáva každý deň…,“ dodal len 18-ročný futbalista.

Výhru v derby s Bošanmi prirovnal k životnému úspechu, o ktorom raz bude rozprávať deťom.