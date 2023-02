Chelsea sa trápi aj v Lige majstrov, v Dortmunde prehrala

Liga majstrov - osemfinále, 1. zápas

Chelsea pricestovala do Vestfálska s vizitkou tímu, ktorý v tomto roku nestrelil ani v jednom z ôsmich zápasov viac ako jeden gól a toto konštatovanie platí aj po stredajšom večeri.

Hosťom sa po štvrťhodine podarilo skórovať, no gól Thiaga Silvu rukou neplatil. Dortmund trpezlivo čakal na svoju príležitosť, ktorá prišla v 27. minúte.

Domáci následne tŕpli pri dvoch príležitostiach Joaa Felixa. Portugalčan najskôr po prihrávke od Ziyecha prestrelil bránu a v 38. minúte poslal loptu do brvna.

II. polčas:

Po hodine hry Joao Felix netrafil odkrytú bránu a domáci podnikli rýchly brejk, na ktorého konci bol Adeyemi.

Chelsea takmer vyrovnala v 78. minúte. Koulibaly v šestnástke prepálil aj Kobela, ale Can v poslednej chvíli odkopol do bezpečia loptu kotúľajúcu sa do prázdnej brány.

V nadstavenom čase sa ocitol v tutovke Fernandez, Kobel bravúrnym zákrokom podržal svoj tím.