Uplietli sme si na seba bič, verím, že môžeme hrať lepšie, vraví kapitán Podbrezovej

"Budeme spokojní s tým, keď nepodlezieme výkonnostnú latku z prvej polovice základnej časti. To by totiž znamenalo výborné umiestnenie.

Sami ešte cítime, že sme nedosiahli naše maximum. Stále sa môžeme zlepšovať a to je najlepšie zistenie. Na čo to bude stačiť, to už uvidíme," uviedol trenčiansky rodák na oficiálnom webe najvyššej slovenskej futbalovej súťaže.

V aktuálnej sezóne zaznamenal tri góly v deviatich ligových dueloch. Podbrezová je s 20 bodmi z 11 zápasov na 3. mieste v tabuľke so stratou dvoch bodov na druhý FC Spartak Trnava, Slovan vedie s 26 bodmi.