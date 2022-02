Bayern na jeseň vyhral 7:0, nováčik mu to senzačne vrátil. Kimmich: Náš najhorší výkon

Lewandowski štvrťhodinu pred koncom svojím druhým gólom v zápase a celkovo 26. v bundesligovej sezóne už iba skorigoval výsledok.

"Treba pogratulovať Bochumu, hral dobre a dosiahol zaslúžené víťazstvo. Z našej strany to bol nesúrodý zápas, nemalo by sa to stať. V prvom polčase sme hrali veľmi slabo, náš plán nefungoval, mali sme skôr zareagovať, v druhom polčase už bolo neskoro. Súper strelil dva zázračné góly, také nevidíte každý deň, po nich to už bolo pre nás náročné," komentoval duel pre klubový web Nagelsmann.