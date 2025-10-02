VIDEO: Hráči krútili hlavami. Brankár Lille chytil Rímu tri penalty za sebou

RÍM. Veľkú drámu videli diváci v Ríme, kde v Európskej lige hostilo AS francúzsky Lille.
Hostia vyhrávali už od 6. minúty, keď sa presadil Hákon Arnar Haraldsson.
Domáci mohli vyrovnať po 80-tej minúte, no potom prišli priam šialené momenty. Brankár Lille Berke Özer chytil až tri penalty.
Prečo Rím kopal až tri pokutové kopy po sebe? Dôvod je prostý, pri prvých dvoch kopoch Özer nestál na čiare, čo hlavne pri druhom pokuse bolo jasne vidieť.
Pri prvom pomohol rozhodcovi aj systém VAR.
Gólman Lille aj viacerí hráči na ihrisku krútili hlavami. Pri treťom pokuse si gólman Lille vybral druhú stranu a tento raz zlikvidoval jedenástku podľa pravidiel.
„Brankár Lille Berke Özer odvrátil v dramatickom závere tri penalty za sebou. Zápas sa skončil 1:0 pre hostí, čiastočne vďaka dramatickému trojitému zákroku Özera,“ píše taliansky web Football Italia.
Prvé dve penalty zahrával obranca Artem Dovbyk. Po jeho dvoch zlyhaniach si loptu na biely bod postavil Matias Soule, no aj ten penaltu spálil.