Bayern bude v Holandsku silnejší. Do zostavy sa môžu vrátiť traja hráči

Tréner Bayernu Vincent Kompany a jeho zverenci trénujú v Mníchove
Tréner Bayernu Vincent Kompany a jeho zverenci trénujú v Mníchove (Autor: TASR/AP)
TASR|27. jan 2026 o 16:15
Mníchov je pred posledným kolom Ligy majstrov druhý.

Futbalistom Bayernu Mníchov budú v stredajšom stretnutí Ligy majstrov na pôde PSV Eindhoven k dispozícii Dayot Upamecano i Serge Gnabry.

Obaja bojovali s chorobou. Nastúpiť bude môcť aj Josip Stanišič, ktorý sa vracia po zranení členka.

Bayern je v súťaži na 2. mieste a pred posledným 8. kolom základnej časti mal už istý priamy postup do osemfinále.

Na pôde lídra holandskej Eredivisie však chcel získať aspoň bod, aby sa udržal vo vedúcej dvojke, ktorá znamená výhodu domáceho duelu v odvete dvojstretnutia vo všetkých zápasoch vyraďovacej časti. Informovala DPA.

    dnes 16:15
