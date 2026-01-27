Bayern bude v Holandsku silnejší. Do zostavy sa môžu vrátiť traja hráči

Futbalistom Bayernu Mníchov budú v stredajšom stretnutí Ligy majstrov na pôde PSV Eindhoven k dispozícii Dayot Upamecano i Serge Gnabry.
Obaja bojovali s chorobou. Nastúpiť bude môcť aj Josip Stanišič, ktorý sa vracia po zranení členka.
Bayern je v súťaži na 2. mieste a pred posledným 8. kolom základnej časti mal už istý priamy postup do osemfinále.
Na pôde lídra holandskej Eredivisie však chcel získať aspoň bod, aby sa udržal vo vedúcej dvojke, ktorá znamená výhodu domáceho duelu v odvete dvojstretnutia vo všetkých zápasoch vyraďovacej časti. Informovala DPA.