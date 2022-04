Bayern potvrdil dominanciu v Nemecku. Ročník nebol ľahký, vraví tréner

Práve Dortmund dokázal naposledy prelomiť hegemóniu Bavorov v Bundeslige, keď získal titul v roku 2012.

V sobotňajšej priamej konfrontácii však ťahal za kratší koniec od úvodu, Serge Gnabry a Robert Lewandowski sa presadili už do prestávky, Emre Can krátko po zmene strán znížil z penalty, no pokoj do záverečných minút zabezpečil tretím gólom Jamal Musiala v 83. minúte.

"Bol to top zápas, v stávke bolo veľa. Išlo nielen o titul, ale aj o reputáciu Bayernu v stretnutiach proti Dortmundu. Čakal som, že veci budú fungovať stopercentne. Nepodarilo sa, a tak môžem pred súperom dať iba klobúk dolu.

Sezóna pre nás nebola uspokojivá, hoci nie je ešte koniec. Nepostúpili sme ďaleko v Lige majstrov a následne neuspeli ani v Európskej lige," priznal kouč "žlto-čiernych" Marco Rose.