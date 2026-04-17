Historický moment si všimla aj FIFA. Prvej ženskej trénerke poslala osobný list

Trénerka Marie Louise Etová dostala pred historickým debutom na lavičke mužského tímu Unionu Berlin osobný list od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
Jedna z vedúcich pracovníčok FIFA a tiež trénerka Jill Ellisová uviedla, že jej vymenovanie vysiela silný signál a je významným úspechom pre ženský futbal.
Nemka Etová sa stala historicky prvou ženou na poste trénerky mužského tímu v niektorej z top európskych líg. Union odohrá pod jej vedením prvý duel v sobotu, keď doma privíta v dueli Bundesligy Wolfsburg.
„Tento míľnik je svedectvom vašej tvrdej práce a prínosu, ktorý v rozvoji tohto športu poskytuje Union Berlín.
Posúva futbal ako celok a motivuje ďalšie dievčatá a ženy po celom svete. Aj ony raz môžu snívať o práci tréneriek na najvyššej úrovni, či už v ženskom, alebo mužskom futbale,“ citovala z listu agentúra DPA.
Etová, rodáčka z Anglicka, má sama na konte jeden výrazný medzník. Ako trénerka ženského národného tímu USA vyhrala dva svetové šampionáty (2015 a 2019).
To vo svete futbalu zatiaľ dosiahol okrem nej len Vittorio Pozzo ako kouč Talianov (1934 a 1938).