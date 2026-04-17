Historický moment si všimla aj FIFA. Prvej ženskej trénerke poslala osobný list

Nová trénerka nemeckého bundesligového futbalového klubu 1. FC Union Berlín Marie-Louise Etová. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. apr 2026 o 11:09
Trénerka Marie Louise Etová dostala pred historickým debutom na lavičke mužského tímu Unionu Berlin osobný list od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

Jedna z vedúcich pracovníčok FIFA a tiež trénerka Jill Ellisová uviedla, že jej vymenovanie vysiela silný signál a je významným úspechom pre ženský futbal.

Nemka Etová sa stala historicky prvou ženou na poste trénerky mužského tímu v niektorej z top európskych líg. Union odohrá pod jej vedením prvý duel v sobotu, keď doma privíta v dueli Bundesligy Wolfsburg.

„Tento míľnik je svedectvom vašej tvrdej práce a prínosu, ktorý v rozvoji tohto športu poskytuje Union Berlín.

Posúva futbal ako celok a motivuje ďalšie dievčatá a ženy po celom svete. Aj ony raz môžu snívať o práci tréneriek na najvyššej úrovni, či už v ženskom, alebo mužskom futbale,“ citovala z listu agentúra DPA.

Etová, rodáčka z Anglicka, má sama na konte jeden výrazný medzník. Ako trénerka ženského národného tímu USA vyhrala dva svetové šampionáty (2015 a 2019).

To vo svete futbalu zatiaľ dosiahol okrem nej len Vittorio Pozzo ako kouč Talianov (1934 a 1938).

