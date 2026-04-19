Jubilejný titul štyri kolá pred koncom. Bayern zdemoloval aj Stuttgart a oslavuje

Bayern Mníchov oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. apr 2026 o 19:28 (aktualizované 19. apr 2026 o 21:39)
Zápas v Mníchove poznačil stret fanúšikov pred štadiónom.

Futbalistom Bayernu Mníchov sa v predstihu podarilo obhájiť titul v nemeckej Bundeslige. Zaistili si ho v 30. kole domácim víťazstvom 4:2 nad Stuttgartom.

Bavorskému veľkoklubu stačilo v tomto stretnutí získať bod, aby si opäť zabezpečili zisk víťaznej trofeje.

Na čele tabuľky majú po víkende nedostihnuteľný 15-bodový náskok pred druhým Dortmundom, do konca sezóny zostáva odohrať už len štyri stretnutia.

Bayern mal prvú možnosť zabezpečiť si bundesligový titul, historicky 35. v klubovej histórii.

Zverenci trénera Vincenta Kompanyho navyše natiahli sériu bez prehry vo všetkých súťažiach už na 17 duelov.

Mníchovský tím vyťažil z víkendového zaváhania Dortmundu, ktorý prehral s Hoffenheimom 1:2.

Pred domácim publikom zaznamenal deviatu výhru z predošlých desiatich ligových duelov. Bayern položil základ víťazstva v priebehu 31.-37. minúty, keď skóroval trikrát.

Pre rekordného nemeckého majstra je to jedna z najlepších ligových kampaní v doterajšej histórii, len v dvoch prípadoch, v sezóne 2012/2013 a 2013/2014, mal po 29. kole na konte viac bodov.

Okrem toho zveľadil ligový rekord v počte nastrieľaných gólov, aktuálne ich má na konte 109. Stuttgartu patrí v tabuľke štvrtá priečka.

V ďalšom zápase Freiburg zdolal Heidenheim 2:1, o víťazný gól sa postaral v 83. minúte Maximilian Eggestein.

Pred zápasom v Mníchove prišlo ešte aj k stretu fanúšikov pred priestormi štadióna. Podľa dostupných informácií prišlo k súbojom medzi maskovanými priaznivcami.

Podľa agentúry DPA utrpelo niekoľko ľudí zranenia. Policajné zložky museli použiť obušky a slzotvorný sprej k rozdeleniu fanúšikovských táborov. Podľa hovorkyne nemeckej polície zadržali približne stovku ľudí.

Bundesliga - 30. kolo

SC Freiburg - 1. FC Heidenheim 2:1 (1:0)

Góly: 24. Manzambi, 83. Eggestein - 58. Zivzivadze

Bayern Mníchov - VfB Stuttgart 4:2 (3:1)

Góly: 31. Guerreiro, 33. Jackson, 37. Davies, 52. Kane - 21. Führich, 89. Andres

Borussia Mönchengladbach - FSV Mainz 1:1 (1:0)

Góly: 7. Scally - 90.+6 Amiri (z 11 m)

Prehľad víťazov Bundesligy

  • 1903 VfB Lipsko
  • 1904 bez víťaza
  • 1905 Union 92 Berlín
  • 1906 VfB Lipsko
  • 1907 Freiburger FC
  • 1908 Viktoria Berlín
  • 1909 Phönix Karlsruhe
  • 1910 Karlsruher FV
  • 1911 Viktoria Berlín
  • 1912 Holstein Kiel
  • 1913 VfB Lipsko
  • 1914 SpVgg Fürth
  • 1920 1. FC Norimberg
  • 1921 1. FC Norimberg
  • 1922 bez víťaza
  • 1923 Hamburg SV
  • 1924 1. FC Norimberg
  • 1925 1. FC Norimberg
  • 1926 SpVgg Fürth
  • 1927 1. FC Norimberg
  • 1928 Hamburg SV
  • 1929 SpVgg Fürth
  • 1930 Hertha Berlín
  • 1931 Hertha Berlín
  • 1932 Bayern Mníchov
  • 1933 Fortuna Düsseldorf
  • 1934 Schalke 04
  • 1935 Schalke 04
  • 1936 1. FC Norimberg
  • 1937 Schalke 04
  • 1938 Hannover 96
  • 1939 Schalke 04
  • 1940 Schalke 04
  • 1941 Rapid Viedeň
  • 1942 Schalke 04
  • 1943 Dráždany SC
  • 1944 Dráždany SC
  • 1948 1. FC Norimberg
  • 1949 VfR Mannheim
  • 1950 VfB Stuttgart
  • 1951 1. FC Kaiserslautern
  • 1952 VfB Stuttgart
  • 1953 1. FC Kaiserslautern
  • 1954 Hannover 96
  • 1955 Rot-Weiss Essen
  • 1956 Borussia Dortmund
  • 1957 Borussia Dortmund
  • 1958 Schalke 04
  • 1959 Eintracht Frankfurt
  • 1960 Hamburg SV
  • 1961 1. FC Norimberg
  • 1962 1. FC Kolín
  • 1963 Borussia Dortmund
  • 1964 1. FC Kolín
  • 1965 Werder Brémy
  • 1966 TSV 1860 Mníchov
  • 1967 Eintracht Braunschweig
  • 1968 1. FC Norimberg
  • 1969 Bayern Mníchov
  • 1970 Borussia Mönchengladbach
  • 1971 Borussia Mönchengladbach
  • 1972 Bayern Mníchov
  • 1973 Bayern Mníchov
  • 1974 Bayern Mníchov
  • 1975 Borussia Mönchengladbach
  • 1976 Borussia Mönchengladbach
  • 1977 Borussia Mönchengladbach
  • 1978 1. FC Kolín
  • 1979 Hamburg SV
  • 1980 Bayern Mníchov
  • 1981 Bayern Mníchov
  • 1982 Hamburg SV
  • 1983 Hamburg SV
  • 1984 VfB Stuttgart
  • 1985 Bayern Mníchov
  • 1986 Bayern Mníchov
  • 1987 Bayern Mníchov
  • 1988 Werder Brémy
  • 1989 Bayern Mníchov
  • 1990 Bayern Mníchov
  • 1991 1. FC Kaiserslautern
  • 1992 VfB Stuttgart
  • 1993 Werder Brémy
  • 1994 Bayern Mníchov
  • 1995 Borussia Dortmund
  • 1996 Borussia Dortmund
  • 1997 Bayern Mníchov
  • 1998 Kaiserslautern
  • 1999 Bayern Mníchov
  • 2000 Bayern Mníchov
  • 2001 Bayern Mníchov
  • 2002 Borussia Dortmund
  • 2003 Bayern Mníchov
  • 2004 Werder Brémy
  • 2005 Bayern Mníchov
  • 2006 Bayern Mníchov
  • 2007 VfB Stuttgart
  • 2008 Bayern Mníchov
  • 2009 VfL Wolfsburg
  • 2010 Bayern Mníchov
  • 2011 Borussia Dortmund
  • 2012 Borussia Dortmund
  • 2013 Bayern Mníchov
  • 2014 Bayern Mníchov
  • 2015 Bayern Mníchov
  • 2016 Bayern Mníchov
  • 2017 Bayern Mníchov
  • 2018 Bayern Mníchov
  • 2019 Bayern Mníchov
  • 2020 Bayern Mníchov
  • 2021 Bayern Mníchov
  • 2022 Bayern Mníchov
  • 2023 Bayern Mníchov
  • 2024 Bayer Leverkusen
  • 2025 Bayern Mníchov
  • 2026 Bayern Mníchov

Pozn. V rokoch 1915-1919 a 1945-1947 sa nehralo pre vojnu.

Tabuľka Bundesligy

