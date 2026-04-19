Jubilejný titul štyri kolá pred koncom. Bayern zdemoloval aj Stuttgart a oslavuje

Futbalistom Bayernu Mníchov sa v predstihu podarilo obhájiť titul v nemeckej Bundeslige. Zaistili si ho v 30. kole domácim víťazstvom 4:2 nad Stuttgartom.
Bavorskému veľkoklubu stačilo v tomto stretnutí získať bod, aby si opäť zabezpečili zisk víťaznej trofeje.
Na čele tabuľky majú po víkende nedostihnuteľný 15-bodový náskok pred druhým Dortmundom, do konca sezóny zostáva odohrať už len štyri stretnutia.
Bayern mal prvú možnosť zabezpečiť si bundesligový titul, historicky 35. v klubovej histórii.
Zverenci trénera Vincenta Kompanyho navyše natiahli sériu bez prehry vo všetkých súťažiach už na 17 duelov.
Mníchovský tím vyťažil z víkendového zaváhania Dortmundu, ktorý prehral s Hoffenheimom 1:2.
Pred domácim publikom zaznamenal deviatu výhru z predošlých desiatich ligových duelov. Bayern položil základ víťazstva v priebehu 31.-37. minúty, keď skóroval trikrát.
Pre rekordného nemeckého majstra je to jedna z najlepších ligových kampaní v doterajšej histórii, len v dvoch prípadoch, v sezóne 2012/2013 a 2013/2014, mal po 29. kole na konte viac bodov.
Okrem toho zveľadil ligový rekord v počte nastrieľaných gólov, aktuálne ich má na konte 109. Stuttgartu patrí v tabuľke štvrtá priečka.
V ďalšom zápase Freiburg zdolal Heidenheim 2:1, o víťazný gól sa postaral v 83. minúte Maximilian Eggestein.
Pred zápasom v Mníchove prišlo ešte aj k stretu fanúšikov pred priestormi štadióna. Podľa dostupných informácií prišlo k súbojom medzi maskovanými priaznivcami.
Podľa agentúry DPA utrpelo niekoľko ľudí zranenia. Policajné zložky museli použiť obušky a slzotvorný sprej k rozdeleniu fanúšikovských táborov. Podľa hovorkyne nemeckej polície zadržali približne stovku ľudí.
Bundesliga - 30. kolo
SC Freiburg - 1. FC Heidenheim 2:1 (1:0)
Góly: 24. Manzambi, 83. Eggestein - 58. Zivzivadze
Bayern Mníchov - VfB Stuttgart 4:2 (3:1)
Góly: 31. Guerreiro, 33. Jackson, 37. Davies, 52. Kane - 21. Führich, 89. Andres
Borussia Mönchengladbach - FSV Mainz 1:1 (1:0)
Góly: 7. Scally - 90.+6 Amiri (z 11 m)
Prehľad víťazov Bundesligy
- 1903 VfB Lipsko
- 1904 bez víťaza
- 1905 Union 92 Berlín
- 1906 VfB Lipsko
- 1907 Freiburger FC
- 1908 Viktoria Berlín
- 1909 Phönix Karlsruhe
- 1910 Karlsruher FV
- 1911 Viktoria Berlín
- 1912 Holstein Kiel
- 1913 VfB Lipsko
- 1914 SpVgg Fürth
- 1920 1. FC Norimberg
- 1921 1. FC Norimberg
- 1922 bez víťaza
- 1923 Hamburg SV
- 1924 1. FC Norimberg
- 1925 1. FC Norimberg
- 1926 SpVgg Fürth
- 1927 1. FC Norimberg
- 1928 Hamburg SV
- 1929 SpVgg Fürth
- 1930 Hertha Berlín
- 1931 Hertha Berlín
- 1932 Bayern Mníchov
- 1933 Fortuna Düsseldorf
- 1934 Schalke 04
- 1935 Schalke 04
- 1936 1. FC Norimberg
- 1937 Schalke 04
- 1938 Hannover 96
- 1939 Schalke 04
- 1940 Schalke 04
- 1941 Rapid Viedeň
- 1942 Schalke 04
- 1943 Dráždany SC
- 1944 Dráždany SC
- 1948 1. FC Norimberg
- 1949 VfR Mannheim
- 1950 VfB Stuttgart
- 1951 1. FC Kaiserslautern
- 1952 VfB Stuttgart
- 1953 1. FC Kaiserslautern
- 1954 Hannover 96
- 1955 Rot-Weiss Essen
- 1956 Borussia Dortmund
- 1957 Borussia Dortmund
- 1958 Schalke 04
- 1959 Eintracht Frankfurt
- 1960 Hamburg SV
- 1961 1. FC Norimberg
- 1962 1. FC Kolín
- 1963 Borussia Dortmund
- 1964 1. FC Kolín
- 1965 Werder Brémy
- 1966 TSV 1860 Mníchov
- 1967 Eintracht Braunschweig
- 1968 1. FC Norimberg
- 1969 Bayern Mníchov
- 1970 Borussia Mönchengladbach
- 1971 Borussia Mönchengladbach
- 1972 Bayern Mníchov
- 1973 Bayern Mníchov
- 1974 Bayern Mníchov
- 1975 Borussia Mönchengladbach
- 1976 Borussia Mönchengladbach
- 1977 Borussia Mönchengladbach
- 1978 1. FC Kolín
- 1979 Hamburg SV
- 1980 Bayern Mníchov
- 1981 Bayern Mníchov
- 1982 Hamburg SV
- 1983 Hamburg SV
- 1984 VfB Stuttgart
- 1985 Bayern Mníchov
- 1986 Bayern Mníchov
- 1987 Bayern Mníchov
- 1988 Werder Brémy
- 1989 Bayern Mníchov
- 1990 Bayern Mníchov
- 1991 1. FC Kaiserslautern
- 1992 VfB Stuttgart
- 1993 Werder Brémy
- 1994 Bayern Mníchov
- 1995 Borussia Dortmund
- 1996 Borussia Dortmund
- 1997 Bayern Mníchov
- 1998 Kaiserslautern
- 1999 Bayern Mníchov
- 2000 Bayern Mníchov
- 2001 Bayern Mníchov
- 2002 Borussia Dortmund
- 2003 Bayern Mníchov
- 2004 Werder Brémy
- 2005 Bayern Mníchov
- 2006 Bayern Mníchov
- 2007 VfB Stuttgart
- 2008 Bayern Mníchov
- 2009 VfL Wolfsburg
- 2010 Bayern Mníchov
- 2011 Borussia Dortmund
- 2012 Borussia Dortmund
- 2013 Bayern Mníchov
- 2014 Bayern Mníchov
- 2015 Bayern Mníchov
- 2016 Bayern Mníchov
- 2017 Bayern Mníchov
- 2018 Bayern Mníchov
- 2019 Bayern Mníchov
- 2020 Bayern Mníchov
- 2021 Bayern Mníchov
- 2022 Bayern Mníchov
- 2023 Bayern Mníchov
- 2024 Bayer Leverkusen
- 2025 Bayern Mníchov
- 2026 Bayern Mníchov
Pozn. V rokoch 1915-1919 a 1945-1947 sa nehralo pre vojnu.