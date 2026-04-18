VIDEO: Vavro bol pri historickej chvíli. Etová sa stala prvou ženou, ktorá viedla tím z TOP ligy

Nemeckej trénerke Marie-Louise Etovej nevyšla premiéra na lavičke futbalistov Unionu Berlín, ktorí nestačili v zápase 30. kola nemeckej Bundesligy na Wolfsburg 1:2.
Za hostí odohral celé stretnutie slovenský reprezentant Denis Vavro. Víťazstvo hostí zariadili Patrick Wimmer a Dženan Pejčinovič.
„Vlci“ naďalej zostávajú v zostupovom pásme, v priebežnej tabuľke im patrí 17. miesto. Union je po druhej prehre za sebou na 11. priečke.
Etová sa stala historicky prvou ženou vo funkcii hlavnej trénerky v rámci Bundesligy, keď nahradila bývalého kormidelníka Steffena Baumgarta.
Tridsaťštyriročná Nemka sa postarala už v minulosti o historický okamih, v sezóne 2023/2024 bola vôbec prvou ženou na pozícii asistenta trénera nielen v Bundeslige, ale aj naprieč piatimi najvýznamnejšími futbalovými súťažami v Európe.
O prekvapenie sa postarali hráči Hoffenheimu, ktorí na domácom ihrisku zdolali Borussiu Dortmund 2:1.
O troch bodoch rozhodol v závere úspešný autor dvoch pokutových kopov Andrej Kramarič.
Domáci sa dostali v tabuľke na 5. miesto, vďaka zaváhaniu Bayeru Leverkusen, ktorý nestačil na Augsburg 1:2.
Za „levov“ otvoril skóre český reprezentant Patrik Schick, no hostia odpovedali o tri minúty zásluhou Fabiana Riedera, ktorý v siedmej nadstavenej minúte druhého dejstva rozhodol z penalty svojím druhým gólom v stretnutí o triumfe hostí.
Víťazstvo Werderu Brémy nad Hamburgom režíroval Dán Jens Stage. Dvadsaťdeväťročný stredopoliar skóroval v 37. minúte, no hostia stihli vyrovnať ešte v prvom polčase.
O troch bodoch však rozhodol v 57. minúte svojím druhým gólom v zápase Stage, definitívu pridal v závere Cameron Puertas.
Bundesliga - 30. kolo
Union Berlín - VfL Wolfsburg 1:2 (0:1)
Góly: 86. Burke - 11. Wimmer, 46. Pejčinovič
/D. Vavro (Wolfsburg) odohral celý zápas/
TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund 2:1 (1:0)
Góly: 41. a 90+8. Kramarič (oba z 11 m) - 87. Guirassy
Bayer Leverkusen - FC Augsburg 1:2 (1:1)
Góly: 12. Schick - 15. a 90+7. Rieder (druhý z 11 m)
Werder Brémy - SV Hamburg 3:1 (1:1)
Góly: 37. a 57. Stage, 90+1. Puertas - 41. Glatzel
ČK: 79. Otele (Hamburg)