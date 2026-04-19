Vážne zranenie útočníka Bayernu. Nemecký reprezentant môže prísť aj o MS

Nemecký futbalový útočník Serge Gnabry z Bayernu Mníchov si poranil stehenný sval pravej nohy a sezóna sa pre neho skončila.
Podľa médií je navyše v ohrození aj jeho účasť na letných majstrovstvách sveta.
Tridsaťročný Gnabry sa zranil pri sobotňajšom tréningu pred zápasom so Stuttgartom, v ktorom si Bayern môže zabezpečiť zisk 35. titulu. Bavorskému celku stačí doma získať bod.
Gnabry v prebiehajúcej sezóne odohral 37 súťažných zápasov a dal desať gólov. S Bayernom môže získať treble a v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta nastúpil vo všetkých zápasoch Nemecka v základnej zostave.
Výber trénera Juliana Nagelsmanna vstúpi do šampionátu 14. júna v Houstone zápasom proti Curacau. V základnej skupine potom Nemcov ešte čakajú Pobrežie Slonoviny a Ekvádor.