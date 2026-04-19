Historický debut sa nepáčil každému. Trénerku Unionu na sociálnych sieťach urážali

Nemecký futbalový zväz (DFB) odsúdil urážky na sociálnych sieťach namierené na trénerku Unionu Berlín Marie-Louise Etovú.
„Tieto komentáre sú neprijateľné. Nie sú namierené výlučne proti jednému jednotlivcovi, ale spochybňujú hodnoty, ktoré sú pre náš šport ústredné: rešpekt, spravodlivosť a rovnosť,“ povedala v nedeľu pre spravodajský portál t-online viceprezidentka DFB Celia Šašičová.
Etová sa stala historicky prvou ženou vo funkcii hlavnej trénerky mužského tímu v rámci najlepších európskych líg. Debut na lavičke Unionu absolvovala v sobotu, keď jej zverenci prehrali s VfL Wolfsburg 1:2.
Po zápase dostala na sociálnych sieťach nenávistné komentáre a klub na niektoré z nich priamo reagoval, čo Šašičová označila za „absolútne správnu vec“.
DFB je tiež pripravený riešiť nenávistné správy namierené proti Etovej počas zápasov. Šašičová vysvetlila, že federácia má zavedené jasné postupy na filtrovanie, nahlasovanie a v prípade potreby postúpenie urážlivých alebo trestných komentárov prokuratúre.
„DFB vo všeobecnosti veľmi pozorne monitoruje každý zápas, pokiaľ ide o diskrimináciu alebo nevhodné správanie. Existuje nulová tolerancia voči sexistickým alebo diskriminačným incidentom,“ povedala.
Etová povedala, že komentáre ju netrápia: „Hovorí to viac o ľuďoch, ktorí ich zverejňujú online, ako o ľuďoch, voči ktorým sú namierené.“