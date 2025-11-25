Leverkusen zažil komplikácie pri ceste do Manchestru. Dôvodom bola hmotnosť lietadla

Na snímke hráči Leverkusenu.
Na snímke hráči Leverkusenu.
25. nov 2025 o 08:58
Do Anglicka odletel s oneskorením viac ako hodinu a pol.

Nemecký futbalový klub Bayer Leverkusen postihli pred odletom do Manchestru na zápas Ligy majstrov proti miestnemu City viaceré problémy už na letisku v Nemecku.

Lietadlo s celým tímom na palube čakalo na odlet na dráhe, no muselo sa vrátiť späť k bráne.

Podľa oznámenia nebolo zrejmé, či je na palube všetka batožina, keďže letiskový personál riešil nezrovnalosti s hmotnosťou lietadla.

Po vyriešení problému sa zdalo, že je všetko pripravené na odlet, k dispozícii však nebolo žiadne vozidlo, ktoré by lietadlo odtlačilo z parkovacieho miesta.

„Farmaceuti“ napokon do Anglicka odleteli s viac oneskorením viac ako hodinu a pol. Problémy nastali aj po pristátí v Manchestri, kde trvalo takmer hodinu, kým mohli prví pasažieri opustiť palubu.

Cestujúci čakali na autobusy, neskôr prešli pešo do terminálu vzdialeného iba pár metrov.

V dôsledku komplikácií začala predzápasová tlačová konferencia o dve hodiny neskôr. „Bolo to nezvyčajné, ale stávajú sa aj také veci,“ uviedol v jej úvode hlavný tréner Bayeru Kasper Hjulmand. „Bolo to divné, naozaj som nevedel, čo sa deje.

Bola to dlhá cesta,“ nadviazal na Hjulmanda španielsky stredopoliar Aleix Garcia. Duel medzi ManCity a Leverkusenom bol na programe v utorok od 21.00 SEČ.

    dnes 08:58
