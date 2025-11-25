Leverkusen zažil komplikácie pri ceste do Manchestru. Dôvodom bola hmotnosť lietadla

Nemecký futbalový klub Bayer Leverkusen postihli pred odletom do Manchestru na zápas Ligy majstrov proti miestnemu City viaceré problémy už na letisku v Nemecku.
Lietadlo s celým tímom na palube čakalo na odlet na dráhe, no muselo sa vrátiť späť k bráne.
Podľa oznámenia nebolo zrejmé, či je na palube všetka batožina, keďže letiskový personál riešil nezrovnalosti s hmotnosťou lietadla.
Po vyriešení problému sa zdalo, že je všetko pripravené na odlet, k dispozícii však nebolo žiadne vozidlo, ktoré by lietadlo odtlačilo z parkovacieho miesta.
„Farmaceuti“ napokon do Anglicka odleteli s viac oneskorením viac ako hodinu a pol. Problémy nastali aj po pristátí v Manchestri, kde trvalo takmer hodinu, kým mohli prví pasažieri opustiť palubu.
Cestujúci čakali na autobusy, neskôr prešli pešo do terminálu vzdialeného iba pár metrov.
V dôsledku komplikácií začala predzápasová tlačová konferencia o dve hodiny neskôr. „Bolo to nezvyčajné, ale stávajú sa aj také veci,“ uviedol v jej úvode hlavný tréner Bayeru Kasper Hjulmand. „Bolo to divné, naozaj som nevedel, čo sa deje.
Bola to dlhá cesta,“ nadviazal na Hjulmanda španielsky stredopoliar Aleix Garcia. Duel medzi ManCity a Leverkusenom bol na programe v utorok od 21.00 SEČ.