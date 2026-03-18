Gólová kanonáda a pohodlný postup. Futbalisti Barcelony zdemolovali klub z Anglicka

Futbalisti Barcelony oslavujú gól proti Newcastlu United.
Futbalisti Barcelony oslavujú gól proti Newcastlu United. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|18. mar 2026 o 20:41
Víťazný gól strelil z pokutového kopu Lamine Yamal.

Liga majstrov - odveta osemfinále

FC Barcelona - Newcastle United 7:2 (3:2)

Góly: 6. a 72. Raphinha, 56. a 61. Lewandowski, 18. Bernal, 45.+7 Yamal (z 11 m), 51. Fermin - 15. a 28. Elanga

/prvý zápas: 1:1, do štvrťfinále postúpila Barcelona/

Futbalisti FC Barcelona sa prebojovali do štvrťfinále Ligy majstrov. Katalánci vyhrali v stredajšej domácej odvete nad Newcastlom United suverénne 7:2, v prvom dueli sa zrodila remíza 1:1.

V boji o semifinále sa stretnú s postupujúcim zo súboja Tottenham Hotspur - Atletico Madrid (prvý zápas 2:5).

Po dva góly zaznamenali Robert Lewandowski i Raphinha, ktorý pridal aj dve asistencie. O oba zásahy hostí sa postaral Anthony Elanga.

Hráč Newcastle Malick Thiaw(vpravo) bojuje o loptu s Robertom Lewandowským z Barcelony počas odvety osemfinále Ligy majstrov FC Barcelona - Newcastle United v Barcelone 18. marca 2026.
Hráč Barcelony Raphinha (vpravo) oslavuje so spoluhráčom Lamineom Yamalom po tom, ako strelil úvodný gól počas odvety osemfinále Ligy majstrov FC Barcelona - Newcastle United v Barcelone 18. marca 2026.
Hráč Barcelony Raphinha (vľavo) oslavuje po tom, ako strelil úvodný gól počas odvety osemfinále Ligy majstrov FC Barcelona - Newcastle United v Barcelone 18. marca 2026.
Hráč Barcelony Raphinha oslavuje po tom, ako strelil úvodný gól počas odvety osemfinále Ligy majstrov FC Barcelona - Newcastle United v Barcelone 18. marca 2026.
Barcelona's Fermin Lopez celebrates after scoring his side's fourth goal during the Champions League round of 16, second leg soccer match between FC Barcelona and Newcastle United FC in Barcelona, Spain, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Lamine Yamal, left, and Newcastle's Lewis Hall fight for the ball during the Champions League round of 16, second leg soccer match between FC Barcelona and Newcastle United FC in Barcelona, Spain, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Fermin Lopez scores his side's fourth goal during the Champions League round of 16, second leg soccer match between FC Barcelona and Newcastle United FC in Barcelona, Spain, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Lamine Yamal celebrates after scoring a penalty, his side's third goal during the Champions League round of 16, second leg soccer match between FC Barcelona and Newcastle United FC in Barcelona, Spain, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Lamine Yamal scores a penalty, his side's third goal during the Champions League round of 16, second leg soccer match between FC Barcelona and Newcastle United FC in Barcelona, Spain, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) (AP Photo/Joan Monfort)Newcastle's Sandro Tonali, left, and Kieran Trippier, right, stop Barcelona's Fermin Lopez during the Champions League round of 16, second leg soccer match between FC Barcelona and Newcastle United FC in Barcelona, Spain, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Newcastle's Sandro Tonali, left, and Kieran Trippier, right, defend against Barcelona's Fermin Lopez during the Champions League round of 16, second leg soccer match between FC Barcelona and Newcastle United FC in Barcelona, Spain, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Newcastle's Dan Burn, bottom, stops Barcelona's Robert Lewandowski during the Champions League round of 16, second leg soccer match between FC Barcelona and Newcastle United FC in Barcelona, Spain, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Marc Bernal, center, celebrates with teammates after scoring his side's second goal during the Champions League round of 16, second leg soccer match between FC Barcelona and Newcastle United FC in Barcelona, Spain, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Marc Bernal celebrates after scoring his side's second goal during the Champions League round of 16, second leg soccer match between FC Barcelona and Newcastle United FC in Barcelona, Spain, Wednesday, March 18, 2026.

Priebeh zápasu Barcelona - Newcastle

I. polčas:

Barcelona zachránila v prvom zápase remízu až v šiestej minúte nadstavenia z penalty, na Camp Nou sa zasa dostala do náskoku už po piatich minútach hry.

Yamal sa parádne uvoľnil v strede ihriska, posunul loptu do šestnástky, kde si Raphinha vymenil loptu s Ferminom a s prehľadom ju poslal do siete - 1:0.

Hostia našli rýchlu odpoveď po štvrťhodine, o čo sa po kontre do odkrytej obrany postaral Elanga.

Radosť „strák“ trvala iba chvíľu, pretože v 18. minúte po štandardke vrátil Barcelonu do vedenia na päťke nikým nepokrytý Bernal. Na druhej strane bol však pri chuti Elanga, v 28. minúte bol v šestnástke opäť na správnom mieste a vyrovnal na 2:2.

Domáci napokon išli do šatní spokojnejší, hoci Yamal najskôr v nadstavení prestrelil z piatich metov poloprázdnu bránku. Po faule Trippiera na Raphinhu však domáci tínedžer ešte dostal možnosť kopať penaltu a nezaváhal - 3:2.

II. polčas:

Yamal dal svoj 10. gól v LM vo veku 18 rokov a 248 dní a prekonal tak doterajší rekord Kyliana Mbappého.

Barcelona definitívne zlomila odpor súpera tromi gólmi v prvej pätnásťminútovke druhého polčasu, presadili sa Fermin a dvakrát Lewandowski. Gólostroj domácich zavŕšil Raphinha v 72. minúte gólom na 7:2.

Už v utorok si prienik medzi elitnú osmičku v Lige majstrov zabezpečili Real Madrid, Paríž St. Germain, FC Arsenal a Sporting Lisabon. Štvrťfinále je na programe 7./8. a 14./15. apríla.

