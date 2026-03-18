Gólová kanonáda a pohodlný postup. Futbalisti Barcelony zdemolovali klub z Anglicka

Liga majstrov - odveta osemfinále
FC Barcelona - Newcastle United 7:2 (3:2)
Góly: 6. a 72. Raphinha, 56. a 61. Lewandowski, 18. Bernal, 45.+7 Yamal (z 11 m), 51. Fermin - 15. a 28. Elanga
/prvý zápas: 1:1, do štvrťfinále postúpila Barcelona/
Futbalisti FC Barcelona sa prebojovali do štvrťfinále Ligy majstrov. Katalánci vyhrali v stredajšej domácej odvete nad Newcastlom United suverénne 7:2, v prvom dueli sa zrodila remíza 1:1.
V boji o semifinále sa stretnú s postupujúcim zo súboja Tottenham Hotspur - Atletico Madrid (prvý zápas 2:5).
Po dva góly zaznamenali Robert Lewandowski i Raphinha, ktorý pridal aj dve asistencie. O oba zásahy hostí sa postaral Anthony Elanga.
Priebeh zápasu Barcelona - Newcastle
I. polčas:
Barcelona zachránila v prvom zápase remízu až v šiestej minúte nadstavenia z penalty, na Camp Nou sa zasa dostala do náskoku už po piatich minútach hry.
Yamal sa parádne uvoľnil v strede ihriska, posunul loptu do šestnástky, kde si Raphinha vymenil loptu s Ferminom a s prehľadom ju poslal do siete - 1:0.
Hostia našli rýchlu odpoveď po štvrťhodine, o čo sa po kontre do odkrytej obrany postaral Elanga.
Radosť „strák“ trvala iba chvíľu, pretože v 18. minúte po štandardke vrátil Barcelonu do vedenia na päťke nikým nepokrytý Bernal. Na druhej strane bol však pri chuti Elanga, v 28. minúte bol v šestnástke opäť na správnom mieste a vyrovnal na 2:2.
Domáci napokon išli do šatní spokojnejší, hoci Yamal najskôr v nadstavení prestrelil z piatich metov poloprázdnu bránku. Po faule Trippiera na Raphinhu však domáci tínedžer ešte dostal možnosť kopať penaltu a nezaváhal - 3:2.
II. polčas:
Yamal dal svoj 10. gól v LM vo veku 18 rokov a 248 dní a prekonal tak doterajší rekord Kyliana Mbappého.
Barcelona definitívne zlomila odpor súpera tromi gólmi v prvej pätnásťminútovke druhého polčasu, presadili sa Fermin a dvakrát Lewandowski. Gólostroj domácich zavŕšil Raphinha v 72. minúte gólom na 7:2.
Už v utorok si prienik medzi elitnú osmičku v Lige majstrov zabezpečili Real Madrid, Paríž St. Germain, FC Arsenal a Sporting Lisabon. Štvrťfinále je na programe 7./8. a 14./15. apríla.