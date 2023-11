Rymarenko rozhodol o ďalšom čakaní Michaloviec. Rozhodnuté bolo po polčase

Miroslav Auxt, tréner B. Bystrice: "Padlo nám vhod, že sme hneď na začiatku dali dva góly a od toho sa zápas odvíjal. Chceli sme vstúpiť aktívne do zápasu a byť hneď nebezpeční, to sa aj podarilo, hoci prvých 15 minút sme sa trochu hľadali. Aktivita však bola aj na našej strane, dostávali sme sa do šancí a pomohli nám góly. V druhom polčase sme si to chceli ustrážiť, pridali sme tretí gól, ale trošku nás mrzí ten inkasovaný na 3:1. Chlapci to napokon zodpovednou defenzívou ustrážili, išli za víťazstvom od samého začiatku, chceli naplno bodovať a zlomiť to doma. Ja im gratulujem k výkonu, ktorí predviedli.“

Peter Struhár, tréner Michaloviec: "Bystrica si zaslúžila vyhrať, lebo bola nebezpečnejšia ako my. My sme mali dobrý umelecký prejav na ihrisku, vedeli sme si prihrať, hrali sme na lopte, no lacnými stratami sme dostali domácich na koňa. Neustrážili sme na začiatku štandardku, pred ňou sme boli v dobrom držaní lopty, avšak neboli sme adresní a netlačili sme sa do pokutového územia. Bystrica išla do vedenia štandardkou a druhý gól sme jej darovali, keď sme ľahko stratili loptu na dobrom ihrisku, na ktorom sa dalo kombinovať. To bola voda na domáci mlyn. Rymarenko a Polievka majú veľkú kvalitu a to sa tiež ukázalo. Za stavu 2:0 sme zmenili rozostavenie i hráčov. Myslím si, že striedajúci hráči boli za 15 minút nebezpečnejší ako dovtedy ostatní v prvom polčase. Inkasovali sme však tretí gól. Banská Bystrica zaslúžene vyhrala.“