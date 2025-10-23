V základnej jedenástke nechýba Šporar. Zostavy zápasu AZ Alkmaar - Slovan Bratislava

ALKMAAR. ŠK Slovan Bratislava dnes pokračuje vo svojej púti v ligovej fáze Konferenčnej ligy. Od 18.45 h čelí vonku holandskému tímu AZ Alkmaar
- ONLINE: AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava, Konferenčná liga (2. kolo)
- Program a výsledky Slovana Bratislava v Konferenčnej lige
Tréner Vladimír Weiss starší sa rozhodol do brány postaviť svoju oporu Dominika Takáča. Pred nimi budú obrancovia Sandro Cruz, Guram Kašia, Kenan Bajrič a Cesar Blackman.
V strede poľa sa predstaví Kyriakos Savvidis, Rahim Ibrahim a Danilo Ihnatenko. V útoku budú operovať Nino Marcelli, Andraž Šporar a Tigran Barseghjan
Duel AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava štartuje o 18.45 h a vysiela ho JOJ Šport. Textový online prenos si budete môcť pozrieť na Sportnet.sk.
Zostavy zápasu AZ Alkmaar - Slovan Bratislava
Slovan: Takáč - Cruz, Kašia, Bajrič, Blackman - Savvidis, Ibrahim, Ihnatenko - Barseghjan, Šporar, Marcelli