V základnej jedenástke nechýba Šporar. Zostavy zápasu AZ Alkmaar - Slovan Bratislava

Andraž Šporar
Andraž Šporar (Autor: Facebook/ŠK Slovan Bratislava)
Sportnet|23. okt 2025 o 17:40
Pozrite si zostavy zápasu AZ Alkmaar - Slovan Bratislava v ligovej fáze Konferenčnej ligy.

ALKMAAR. ŠK Slovan Bratislava dnes pokračuje vo svojej púti v ligovej fáze Konferenčnej ligy. Od 18.45 h čelí vonku holandskému tímu AZ Alkmaar

Tréner Vladimír Weiss starší sa rozhodol do brány postaviť svoju oporu Dominika Takáča. Pred nimi budú obrancovia Sandro Cruz, Guram Kašia, Kenan Bajrič a Cesar Blackman.

Kde sledovať Konferenčnú ligu?
V strede poľa sa predstaví Kyriakos Savvidis, Rahim Ibrahim a Danilo Ihnatenko. V útoku budú operovať Nino Marcelli, Andraž Šporar a Tigran Barseghjan

Duel AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava štartuje o 18.45 h a vysiela ho JOJ Šport. Textový online prenos si budete môcť pozrieť na Sportnet.sk.

Zostavy zápasu AZ Alkmaar - Slovan Bratislava

Slovan: Takáč - Cruz, Kašia, Bajrič, Blackman - Savvidis, Ibrahim, Ihnatenko - Barseghjan, Šporar, Marcelli

Konferenčná liga - tabuľka ligovej fázy

Konferenčná liga

