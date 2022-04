V dvoch zápasoch padol len jeden gól. Manchester City postúpil cez Atlético

Liga majstrov - štvrťfinále, 2. zápas

Aktívny bol predovšetkým Gündogan, ktorý v 8. min vystrelil z diaľky, no bránu minul. Po polhodine hry už v preplnenej šestnástke zamieril presne, no brankár Oblak ho vychytal.

II. polčas:

"Los colchoneros" prepli na vyšší prevodový stupeň po zmene strán. Už v 47. min mohol Antoine Griezmann vyrovnať celkové skóre, no jeho pokus zablokovala obrana hostí. Po hodine hry to Francúz skúsil z hranice šestnástky volejom, no minul. V 70. min nechýbalo veľa striedajúcemu Rodrigovi de Paulovi, no lopta letela tesne nad brvno.

V nervóznom závere uvidel druhú žltú kartu domáci Felipe, no Atletico napriek tomu mohlo v nadstavenom čase skórovať. Priamy kop mal k dispozícii Carrasco, no zaskvel sa brankár Ederson a City sa tak mohli tešiť z postupu.