Zožal aplauz, v dave začul slovenčinu, Hancko prežil veľký večer v Madride

BRATISLAVA. Po zápase krepčil a spieval so spoluhráčmi. Celý tím si potom urobil tradičné kolečko okolo ihriska a mával fanúšikom v hľadisku. Keď Dávid Hancko schádzal z trávnika, v hlučnom štadióne zrazu začul slovenčinu a svoje meno. „Dávid! Dávid!“ nieslo sa spoza reklamných panelov.
Stopér Atlética sa na chvíľu zastavil, od spoluhráča si vypýtal teplú bundu – nechcel prechladnúť. Vyzliekol si svoj dres, obliekol vetrovku, nasadil kapucňu… a dres s číslom 17 venoval slovenskému fanúšikovi, ktorý ho volal. Bol ním večne uškerený chlapík s prezývkou Muťo z podcastu VAR.
Hancko sa na návštevu zo Slovenska usmial, kývol a ponáhľal sa za mužstvom do útrob štadióna.
„Sú to práve takéto zápasy, ktoré ma robia hrdým na to, ako hráme, a že sme boli odmenení víťazstvom,“ vravel Hancko podľa uefa.com.
Hancko: Neuveriteľná kulisa
Atlético Madrid zdolalo doma v Lige majstrov milánsky Inter (2:1), ktorý predtým všetky zápasy vyhral. Rozhodujúci gól padol v úplnom závere – v tretej minúte nadstaveného času. O to boli oslavy vášnivejšie.
„Bolo to veľmi dôležité, pretože atmosféra na tomto štadióne bola neuveriteľná,“ pokračoval slovenský stopér.
V priebehu stretnutia sa Hancko objavoval takmer všade. Jeho aktivita neunikla ani domácim priaznivcom – v prvom polčase si vyslúžil individuálny aplauz, keď vybehol napádať súpera hlboko až na jeho polovicu a dostal ho pod tlak. Bol to moment, ktorý ukázal presne to, čo majú ľudia na jeho hre radi: odvahu, načasovanie aj správny inštinkt.
„Slovák vytvoril skvelú dvojicu s Giménezem v zápase, ktorý nebol pre obranu Atlética vôbec jednoduchý,“ opisoval jeho výkon denník Marca.
Atlético Madrid - Inter Miláno 2:1 (1:0)
Góly: 9. Alvarez, 90.+3 Gimenez - 54. Zielinski
/D. Hancko (Madrid) odohral celý zápas/
Istý a veľmi živý
„Veľmi istý. Pozorný pri vyvíjaní tlaku. Veľmi živý v pokutovom území. Trebárs sa dotkol lopty, ktorú chcel prebrať Lautaro Martínez do veľkej šance, čo bolo kľúčové. V žiadnom momente nestrácal koncentráciu,“ dodala Marca.
Jeho úspešnosť prihrávok dosiahla deväťdesiat percent. Pripísal si jeden strelecký pokus, ktorý šiel mimo bránu. Mal aj kľúčovú prihrávku. Odohral celý zápas.
„Mám pocit, že sme veľmi dobrý tím, ale Inter mal v prvom polčase momenty, keď bol silný na lopte a bolo pre nás ťažké brániť. Podarilo sa nám to otočiť,“ pokračoval Hancko.
Atlético Madrid sa prebudilo v správnom momente. Takmer zaplatilo za prehnaný rešpekt voči Interu Miláno, ktorý bol v úvode druhého polčasu lepší.
„Boli momenty, keď sme si vytvorili veľa šancí, a očakával som, že tento typ zápasu rozhodnú malé detaily. V šatni sme si povedali, že v takýchto zápasoch sú kľúčové štandardné situácie. Dnes to fungovalo v náš prospech,“ tvrdil Slovák v službách španielskeho veľkoklubu.
Stále ho prehadzuje
Hancka využívali predtým vo Feyenoorde takmer výlučne na stopérskom poste, v reprezentácii hrá dlhodobo iba na kraji obrany.
Tréner Atlética Madrid Diego Simeone ho neustále prehadzuje a využíva univerzálnosť Slováka.
„Vrátil sa do základnej jedenástky ako stredný obranca a dobre sa dopĺňa s Giménezem. Bol to menej veselý zápas pre jeho výpady. Atlético má spoľahlivú dvojicu stredných obrancov,“ dodal AS.
A ďalší denník mundodeportivo.es na adresu Slováka dodal: „Dobrý, nič viac k tomu netreba dodať.“
Hlavným hrdinom zápasu bol jeho spoluhráč a partner zo stredu obrany. José María Giménez v závere zápasu vyskočil najvyššie a nekompromisne skóroval. Hlavou.
Hrdina myslel na rodinu
„V tej chvíli som myslel na deti, na silu, ktorú mi dávajú každý deň. Na moju manželku, ktorá ma podporuje a vždy mi pomáha prichádzať na zápasy v najlepšej možnej forme. Bol to gól pre všetkých mojich blízkych a pre ľudí, ktorí vo mňa nikdy neprestali veriť. Bez nich by som nebol tým, kým som dnes,“ opisoval muž zápasu.
Proti Interu vynikal nielen v obrane, ale aj ako kapitán a líder na ihrisku.
„Spomenul som si na zápas proti Levante, keď bol tréner nahnevaný, pretože sme mali viac ako 20 rohových kopov a nedokázali sme z nich žiadny premeniť. Bol som odhodlaný skórovať. Center Antoina Griezmanna bol skvelý a ja som ho už len musel hlavičkou doraziť do brány,“ opisoval tridsaťročný Uruguajčan. Je legendou klubu. V Atléticu pôsobí od roku 2013, za ten čas odohral 257 zápasov, dal trinásť gólov.
Náročný žreb
„José je pre nás nesmierne dôležitý, jeden z kapitánov. Potrebujeme ho v takomto stave; prenáša rovnaké kvality ako ostatní hráči na iných pozíciách a tie sú dôležité. Potrebujeme ho v čo najlepšej forme, aby nám mohol naďalej poskytovať toto všetko,“ chválil ho tréner Diego Simeone.
Atlético má po piatich zápasoch Ligy majstrov na konte deväť bodov a figuruje na dvanástom mieste.
„Keď sa pozriete na náš žreb, mali sme ťažkých súperov a prehrali sme s Liverpoolom (3:2 v 1. kole) a Arsenalom (4:0 v 3. kole). Dnes sme čelili Interu, ktorý vyhral štyri zápasy zo štyroch, a sme veľmi šťastní,“ tvrdil Hancko.