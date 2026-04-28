53 gólov a stále nemá dosť. Kane sa zlepšuje ako dobré víno, chváli ho Kompany

Tréner futbalistov nemeckého klubu FC Bayern Mníchov Vincent Kompany pred utorňajším semifinálovým súbojom Ligy majstrov 2025/2026 proti Parížu Saint-Germain vyzdvihol formu útočníka Harryho Kanea.
Kapitána anglickej reprezentácie označil za hráča, ktorý sa s pribúdajúcim vekom neustále zlepšuje.
Kane patrí medzi kľúčové postavy bavorského tímu v aktuálnej sezóne. V Lige majstrov strelil 12 gólov v 11 zápasoch, pričom skóroval aj v oboch dueloch štvrťfinále proti Realu Madrid. V 45 súťažných stretnutiach tejto sezóny zaznamenal až 53 presných zásahov.
„Vždy bol výnimočný strelec, ktorý dokázal skórovať z akejkoľvek pozície. Teraz však vidíme ešte viac - jeho prácu pre tím, hernú inteligenciu a schopnosť zapájať sa do kombinácie,“ uviedol Kompany.
Podľa neho sa Kane „zlepšuje ako dobré víno“ a jeho prínos ďaleko presahuje samotné góly.
Bayern sa vracia do Paríža, kde už v novembri vyhral 2:1 v rámci skupinovej fázy. Vzájomné zápasy oboch tímov bývajú podľa Kompanyho mimoriadne vyrovnané. „Rozhodujú detaily. Raz sme vyhrali my, raz oni, ale všetky zápasy mohli dopadnúť aj inak,“ dodal belgický kouč.
Nemecký šampión už má istý titul v I. bundeslige a postúpil aj do finále domáceho pohára. PSG je blízko k ďalšiemu titulu vo Francúzsku a usiluje sa o obhajobu triumfu v Lige majstrov.
Bayern však nastúpi oslabený - Kompany bude duel sledovať len z tribúny pre trest a tímu budú chýbať aj zranení hráči vrátane Sergea Gnabryho. Šancu by tak mohol dostať Jamal Musiala, ktorý sa postaví proti súperovi, proti ktorému si vlani zlomil nohu.
Semifinálový duel každopádne sľubuje vyrovnaný priebeh, pričom oba tímy disponujú silným útokom aj kvalitnou organizáciou hry.
„Toto sú dva najlepšie tímy v Európe, aj keď Arsenal mal tiež skvelú sezónu,“ povedal tréner PSG Luis Enrique novinárom v predvečer prvého semifinálového zápasu v Parku princov. „Čo sa týka konzistentnosti, Bayern je možno o niečo nad nami. Ale ukázali sme, že žiadny tím nie je lepší ako my.“