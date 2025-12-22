Boli sme lepším tímom, hovoril Amorim. Tréner Aston Villy označil domáci štadión za pevnosť

Prvýkrát od roku 1914 dokázali futbalisti Aston Villy vyhrať 10 súťažných stretnutí za sebou ako tím najvyššej súťaže.
Ich úspešnú sériu v Premier League nezastavili počas víkendu ani hráči Manchestru United, domáci triumf 2:1 zariadil Morgan Rogers.
„Červení diabli“ mali síce územnú prevahu a väčší počet šancí, ale doplatili na efektivitu v zakončovaní.
Na prvý presný zásah Rogersa ešte dokázal v nadstavenom čase prvého polčasu zareagovať Matheus Cunha, ale po prestávke sa už United nedočkali gólovej radosti.
VIDEO: Prvý gól Morgana Rogersa
Amorim: Boli sme lepším tímom
„Myslím si, že sme boli lepším tímom, aj napriek zraneniu Fernandesa. Podarilo sa nám celkom dobre zastaviť protiútoky, ale to si nik nebude na druhý deň pamätať, najdôležitejší je totiž výsledok.
Myslím si, že v posledných zápasoch sa nám podarilo herne zlepšiť, ale stále je množstvo vecí, ktoré musíme vyriešiť.
Keď sa nám aj podarí vyhrať, tak sa snažím hovoriť, aby sme sa nekoncentrovali len na výsledok,“ vyjadril sa pre oficiálnu klubovú webstránku tréner Manchestru United Ruben Amorim.
Je to naša pevnosť
Sezóna Premier League sa čoskoro prehupne do druhej polovice a Aston Villa patrí k najpríjemnejším prekvapeniam aktuálneho ročníka.
Siedmy triumf v rade ju udržal v kontakte s čelom, na vedúci Arsenal má len trojbodovú stratu.
„Ďakujeme fanúšikom za to, akú nám dávajú energiu. Samozrejme, musíme ukázať našu individuálnu kvalitu, energiu a taktické veci, aby sme doma z toho dokázali urobiť niečo špeciálne.
Fantastická atmosféra, cítime sa tu komfortne a je to ako keby naša pevnosť. Darí sa nám realizovať špeciálne momenty naprieč súťažami.
Užívajme si každý moment a zápas,“ nešetril chválou po ďalšej výhre svojho tímu kouč Aston Villy Unai Emery.
Hrám najlepšie vo svojej kariére
Hrdinom zápasu bol autor oboch domácich gólov Rogers: „Najdôležitejšie je, že sme sa ešte nepriblížili nášmu maximu, no aj tak sme našli spôsob, ako získať víťazstvo. Myslím si, že je to znak veľmi dobrého tímu a nášho sebavedomia.
Za seba to vnímam tak, že hrám najlepšie vo svojej doterajšej kariére. Mám sebavedomie, ale to majú aj spoluhráči.
Nie je preto prekvapením, že individuálne ideme smerom nahor, to však platí aj celkovo o tíme.
Tréner nám dôveruje, veríme i jeden druhému a proste ideme do každého zápasu s cieľom vyhrať ho.“
Nájsť cestu k získavaniu víťazstiev
Manchester trápia okrem nevyrovnaných výkonov aj zranenia, proti Aston Ville musel ísť predčasne z trávnika kapitán Bruno Fernandes pre problémy so zadným stehenným svalom.
„Je to priestor, keď sa otvára možnosť ostatným hráčom. Je potrebné zastúpiť zranených kolegov a ukázať to, že si zaslúžia byť súčasťou tímu a hrať viac minút.
Verím, že sa takto na to budú ostatní pozerať. Som šťastný, že mohli debutovať dvaja mladíci, je to ich šanca.
Dúfam, že Fernandesovo zranenie nie je veľmi zlé. My však musíme nájsť cestu k získavaniu víťazstiev,“ uzatvoril pozápasové hodnotenie obranca United Diogo Dalot.