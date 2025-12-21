VIDEO: Aston Villa prežíva fantastické obdobie. Po výstavných góloch zdolala aj Manchester United

Morgan Rogers oslavuje gól.
Morgan Rogers oslavuje gól. (Autor: TASR/PA via AP)
21. dec 2025 o 19:47
O oba góly sa postaral Morgan Rogers.

Premier League - 17. kolo

Aston Villa - Manchester United 2:1 (1:1)

Góly: 45. a 58. Rogers - 45.+3 Cunha

Futbalisti Aston Villy zvíťazili v siedmom zápase anglickej Premier League za sebou.

V nedeľnom stretnutí 17. kola triumfovali nad Manchestrom United 2:1, dvoma gólmi sa blysol ofenzívny stredopoliar Morgan Rogers.

Dvadsaťtriročný hráč otvoril skóre v 45. minúte, keď sa z rohu šestnástky trafil do šibenice.

Vzápätí po chybe Mattyho Casha vyrovnal Matheus Cunha, ale po zmene strán strelil takmer identický gól ako svoj prvý Rogers.

VIDEO: Prvý gól Morgana Rogersa

V drese United duel nedohral kapitán Bruno Fernandes, ktorého trápil zadný stehenný sval. Na začiatku druhého polčasu ho nahradil Lisandro Martinez.

Mužstvo z Birminghamu figuruje na treťom mieste tabuľky, za vedúcim Arsenalom zaostáva o tri body, na druhý Manchester City má jednobodové manko. „Červení diabli“ sú siedmi.

Tabuľka Premier League

Premier League

    dnes 19:47
