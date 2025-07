Malý klub zo Slovenska ponížil giganta, rodák z Trnavy ukázal svetový výkon

„História nás učila, že absolútne najhorší začiatok v novom zamestnaní mal nočný strážca na Titanicu, ktorý si nevšimol, že jeho loď pláva smerom k ľadovcu o veľkosti Belgicka. Žiaľ, platilo to len dovčera," napísal denník a pokračoval:

„Na to, aby ste Celtic zdolali takým výsledkom, musíte mať fantastický deň a podať výkon na hranici možností. Verím, že fanúšikovia Celticu si po zápase meno nášho klubu zapamätajú,“ vravel vtedajší tréner Artmedie Vladimír Weiss.

Bol to jeden z najfamóznejších výkonov slovenského futbalového klubu v ére samostatnosti.

Po rohovom kope sa z voleja oprel do lopty a brankárovi nedal šancu. Presný zásah patril aj k najkrajším v celej edícii Ligy majstrov.

Halenár pritom prestúpil z Interu Bratislava do Petržalky iba päť dní pred slávnym zápasom.

Hlavný hrdina už nežije

Starý štadión v Petržalke je zbúraný, to isté platí aj o starej aréne na Tehelnom poli. Petržalka už ani nie je v najvyššej súťaži.

A hlavný hrdina zápasu už nežije, pred siedmimi rokmi zahynul. Tragédia sa stala 30. júna 2018, iba deň po jeho 35. narodeninách. Halenárov otec však neverí, že syn spáchal samovraždu.

Súboj proti Celticu však navždy bude spomienkou na famózny výkon Halenára.

„Celé mužstvo hralo excelentne, no keď dá niekto Celticu tri góly ako Halenár, je to niečo výnimočné. Naša investícia sa vyplatila, Juraj má predpoklady na to, aby z neho vyrástol veľký futbalista," hovoril tréner Weiss.

