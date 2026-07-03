Korupčná aféra im otvorila bránu do elity. Klub postúpi do českej ligy prvýkrát v histórii

Futbalisti Artisu Brno budú v sezóne 2026/2027 prvýkrát v histórii účastníkmi najvyššej českej súťaže.
Klub prijal ponuku Ligovej futbalovej asociácie (LFA) obsadiť uvoľnené miesto po MFK Karviná, ktorú preradili do druhej ligy pre korupčnú aféru a ovplyvňovanie zápasov.
Artis skončil v uplynulej sezóne druhej ligy na treťom mieste a v baráži neuspel proti Slovácku.
Pred ním dostalo ponuku Táborsko, ktoré ju však odmietlo pre nevyhovujúci štadión.
„Je to veľká prestíž a výzva, no zároveň aj obrovská zodpovednosť zvládnuť to so cťou,“ uviedol podľa idnes.cz generálny riaditeľ Artisu Petr Kuba a zdôraznil, že klub sa dlhodobo usiloval postúpiť medzi elitu športovou cestou.
Podľa výkonného riaditeľa LFA Tomáša Bártu nebolo možné ponechať v lige zostupujúcu Duklu Praha, keďže sezóna sa oficiálne skončila ešte pred vylúčením Karvinej. Majiteľ Dukly Matěj Turek v reakcii oznámil, že rozhodnutie napadne na súde.
Artis vstúpi do nového ročníka domácim zápasom proti Mladej Boleslavi a Brno tak bude mať v najvyššej súťaži dva kluby prvýkrát od sezóny 1936/1937.