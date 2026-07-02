Slovenský obranca mení USA za Česko. Bude ho viesť bývalý tréner Podbrezovej

Matúš Kmeť
Matúš Kmeť (Autor: FC Baník Ostrava)
ČTK|2. júl 2026 o 11:35
ShareTweet0

Odchovanec Ružomberka Kmeť pôsobil aj v Trenčíne a Dunajskej Strede.

Futbalistov Ostravy posilnil pravý krajný hráč Matúš Kmeť. Dvadsaťšesťročný Slovák prestúpil do Baníka z Minnesoty United a podpísal trojročnú zmluvu. Klub o tom informoval vo svojej aplikácii.

Kmeť, ktorý má na konte aj jeden štart za slovenskú seniorskú reprezentáciu, by mal v Baníku posilniť pravú stranu ihriska.

„Je využiteľný v systéme so štyrmi obrancami ako klasický pravý bek, ale aj v ofenzívnejšej úlohe na vyššej pozícii.

Cítili sme, že práve v tomto priestore sme potrebovali zvýšiť konkurenciu a skvalitniť káder,“ uviedol šéf športového úseku klubu Ľuděk Mikloško.

Odchovanec Ružomberka Kmeť pôsobil na Slovensku aj v Trenčíne. Po odchode do zámoria ho Minnesota uvoľnila na hosťovanie do Górnika Zabrze, pričom minulú sezónu dokončil na hosťovaní v Dunajskej Strede.

Súčasný tréner Baníka Roman Skuhravý si Kmeťa pamätá zo svojho pôsobenia v Podbrezovej. „Verím, že jeho túžba presadiť sa nám príde vhod,“ povedal Skuhravý.

Česko

    Matúš Kmeť
    Matúš Kmeť
    Slovenský obranca mení USA za Česko. Bude ho viesť bývalý tréner Podbrezovej
    dnes 11:35
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Česko»Slovenský obranca mení USA za Česko. Bude ho viesť bývalý tréner Podbrezovej