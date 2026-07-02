Slovenský obranca mení USA za Česko. Bude ho viesť bývalý tréner Podbrezovej

Futbalistov Ostravy posilnil pravý krajný hráč Matúš Kmeť. Dvadsaťšesťročný Slovák prestúpil do Baníka z Minnesoty United a podpísal trojročnú zmluvu. Klub o tom informoval vo svojej aplikácii.
Kmeť, ktorý má na konte aj jeden štart za slovenskú seniorskú reprezentáciu, by mal v Baníku posilniť pravú stranu ihriska.
„Je využiteľný v systéme so štyrmi obrancami ako klasický pravý bek, ale aj v ofenzívnejšej úlohe na vyššej pozícii.
Cítili sme, že práve v tomto priestore sme potrebovali zvýšiť konkurenciu a skvalitniť káder,“ uviedol šéf športového úseku klubu Ľuděk Mikloško.
Odchovanec Ružomberka Kmeť pôsobil na Slovensku aj v Trenčíne. Po odchode do zámoria ho Minnesota uvoľnila na hosťovanie do Górnika Zabrze, pričom minulú sezónu dokončil na hosťovaní v Dunajskej Strede.
Súčasný tréner Baníka Roman Skuhravý si Kmeťa pamätá zo svojho pôsobenia v Podbrezovej. „Verím, že jeho túžba presadiť sa nám príde vhod,“ povedal Skuhravý.