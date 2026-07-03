Litvínov verí Slovákovi, dostal novú zmluvu. Je pre nás dôležitý, vraví Šlégr

Slovenský hokejový brankár Matej Tomek bude aj naďalej pôsobiť v extraligovom Litvínove. Na severe Čiech uzavrel novú, ročnú zmluvu. Informoval o tom klubový web Vervy.
Dvadsaťdeväťročný bronzový medailista z olympijských hier v Pekingu z roku 2022 prišiel do Litvínova v sezóne 2022/23 z Komety Brno.
"Matej je pre nás dôležitý článok tímu. Už v minulých sezónach potvrdzoval svoje kvality a v minulom ročníku spoločne s Pavlom Čajanom vytvorili vyrovnanú brankársku dvojicu. Sme radi, že bude v Litvínove pokračovať aj v ďalšej sezóne, "uviedol predseda predstavenstva klubu Jiří Šlégr.
Tomek v uplynulom ročníku, v ktorom sa Litvínov zachránil v extralige až v baráži s Jihlavou, odchytal 26 zápasov s priemerom 3,05 obdržaných gólov a s úspešnosťou zákrokov 90,49 percenta.
V českej najvyššej súťaži nastúpil za Kometu a Litvínov dokopy v 148 stretnutiach, v ktorých si drží priemer 2,66, úspešnosť 91,28 a päťkrát udržal čisté konto. V slovenskej extralige chytal za Trenčín a vo Fínsku za celky SaiPa Lappeenranta a KalPa Kuopio.
"Som veľmi rád, že môžem byť aj naďalej súčasťou Vervy. Za minulú sezónu som urobil hrubú čiaru a naplno sa sústredím na to, čo je pred nami. Verím, že na ľade ukážem, prečo som si túto dôveru zaslúžil. A pomôžem tímu dosiahnuť čo najlepšie výsledky, " vyhlásil Tomek.