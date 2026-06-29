Miliónové pokuty a prázdne tribúny. Slavii hrozí, že bude hrať až rok bez divákov

Futbalovej Slavii Praha hrozí, že bude po incidentoch pri májovom derby musieť hrať doma rok bez divákov, uviedol jej šéf Jaroslav Tvrdík. Klub čelí správnemu konaniu zo strany ministerstva vnútra.
Úradujúci český šampión sprísni od novej sezóny podmienky pri nákupe vstupeniek a zatiaľ odložil predaj permanentiek na severnú tribúnu. Tvrdík to uviedol v liste na klubovom webe.
Ministerstvo vnútra začalo so Slaviou konanie krátko po tom, ako v Edene 9. mája zostalo nedohraté pražské ligové derby so Spartou. Niektorí domáci fanúšikovia vtrhli na trávnik a dokonca napadli súperovho hráča.
Disciplinárna komisia zápas skontumovala v prospech Sparty a udelila Slavii pokutu 10 miliónov českých korún. Zároveň ju potrestala uzavretím hľadiska na štyri domáce súťažné duely, dve stretnutia už bez divákov absolvovala.
"Aktuálne čelíme správnemu konaniu ministerstva vnútra ČR a reálne nám hrozí, že budeme celý rok hrať pred prázdnymi tribúnami. Škody stále stúpajú a v krajnom prípade sa môžu vyšplhať až na 100 miliónov korún. A meno Slavia, ktoré roky znamenalo tituly, najlepších fanúšikov v krajine a projekty, aké nám závidela Európa, sa dnes v správach objavuje v spojení so slovami násilia a výtržníctva," uviedol okrem iného Tvrdík v liste.
"Trest, ktorý sme dostali, nemal v novodobej českej histórii obdobu. Hovorí sa o nás v Poslaneckej snemovni, v Senáte, mení sa kvôli nám Zákon o športe. Hlavné mesto Praha rozšírilo zákaz pyrotechniky na Prahu 10 a hrozia pokuty až milión korún za každý zápas," konštatoval Tvrdík.
Predaj permanentných vstupeniek na severnú tribúnu, odkiaľ vtrhli pri derby výtržníci na plochu, sa zatiaľ nezačne. "Nezačneme predaj permanentných vstupeniek skôr, ako získame mená vinníkov identifikovaných políciou," uviedol Tvrdík.