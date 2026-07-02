Korupčná aféra má dohru v Európe. UEFA vyradila český klub zo svojich súťaží

Únia európskych futbalových asociácií (UEFA) vyradila Karvinú kvôli účasti v domácej korupčnej afére zo svojich súťaží a upravila nasadenie českých klubov.
Novo sa do pohárov dostal Jablonec, ktorý si namiesto Hradca Králové zahrá 2. predkolo Konferenčnej ligy.
Pozíciu Karvinej prevzala Plzeň, Viktoria sa posunula z druhého do záverečného 4. predkola Európskej ligy a získala istotu účasti v hlavnej fáze súťaží UEFA.
Polepšil si aj Hradec Králové, ktorý nezačne kvalifikáciu v Konferenčnej lige, ale namiesto Západočechov v 2. predkole Európskej ligy. UEFA o tom informovala v tlačovej správe.
Česko definitívne získalo istotu, že nepríde o jedno miesto v pohároch a rovnako ako v minulej sezóne vyšle do boja päť zástupcov.
UEFA siahla k úprave až po žrebe 2. predkola, niektoré tímy si tak presne tri týždne pred vstupom do súťaží vymenia blížiacich sa súperov.
Namiesto Plzne sa v 2. predkole Európskej ligy stretne s nórskym Tromsö Hradec Králové, štvrtý celok uplynulej sezóny najvyššej súťaže začne dvojzápas 23. júla vonku.
S pôvodným súperom "Votrokovcov" Varaždínom sa v Konferenčnej lige stretne Jablonec a aj piaty tím minulého ligového ročníka začne súboj na štadióne súpera.
Plzeň po presune do záverečného 4. predkola protivníka ešte len pozná. Západočesi sa stali tretím istým českým účastníkom hlavnej fázy pohárov, v prípade vyradenia v play off Európskej ligy by sa "prepadli" do Konferenčnej ligy.
Domáci šampión Slavia si zahrá rovno hlavnú časť Ligy majstrov, Sparta jej 3. predkolo.
Karviná sa kvalifikovala do pohárov ako prekvapujúci víťaz MOL Cupu, bolo ale takmer isté, že ju UEFA do svojich súťaží kvôli účasti v aktuálnej korupčnej kauze nepustí.
Etická komisia Futbalovej asociácie ČR v polovici júna Slezany kvôli pokusu o ovplyvnenie troch predvlaňajších stretnutí vylúčila z prvej ligy.
Karvinskí pred pár dňami stiahli odvolanie proti trestu a v nadchádzajúcej sezóne sa predstavia v druhej najvyššej súťaži.
"odvolací orgán UEFA sa rozhodol vyhlásiť klub MFK Karviná za nespôsobilý na účasť v Európskej lige UEFA 2026/27 z dôvodu nesplnenia kritéria pre prijatie, t. j. z dôvodu priameho alebo nepriameho zapojenia do aktivít zameraných na dohodnutie alebo ovplyvnenie výsledku zápasov na národnej úrovni," vysvetlila UEFA svoj krok.