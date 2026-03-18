Babrák, ktorému nik neverí? Anglický tím ide ako stroj, ktorý dokáže všetko

Arsenal znovu vyslal odkaz, že s ním treba rátať. Nie ako s ambicióznym projektom, ale ako s tímom, ktorý je pripravený vyhrávať veľké trofeje.
V odvetnom osemfinále Ligy majstrov zdolal Bayer 04 Leverkusen 2:0 a po celkovom skóre 3:1 postúpil do štvrťfinále. Výsledok je jedna vec, no spôsob, akým k nemu Londýnčania prišli, je možno ešte dôležitejší.
„Arsenal hral miestami veľmi dobre. Idú si svoje… nechcem povedať stroj, lebo by to znelo neúctivo, ale je to tím, ktorý dokáže všetko. Je to skutočne zohraté mužstvo.
Skvelý výkon. Nech nastúpi ktokoľvek, odvedie svoju prácu,“ zhodnotil pre Sky Sports bývalý útočník klubu Paul Merson.
Kompletný výkon
Arsenal bude dúfať, že práve tento večer utlmí debaty o jeho hernom štýle. Góly boli zakončené brilantne, no rovnako dôležité boli aj momenty medzi nimi – rýchla kombinácia, pohyb bez lopty a istota v držaní hry.
Keď hrá na svojom maxime, ide o tím, ktorý dokáže dominovať v každej fáze hry. Potvrdil to aj bývalý obranca Martin Keown:
FC Arsenal - Bayer Leverkusen 2:0 (1:0)
Góly: 36. Eze, 63. Rice
/prvý zápas: 1:1, postúpil Arsenal/
„Treba vyzdvihnúť celý tím. Hincapié, ktorý prišiel do zostavy, White – veľmi spoľahliví. Declan Rice v strede poľa… aké vzdialenosti pokrýva, v Lige majstrov akoby prepol na vyšší rýchlostný stupeň.
Eberechi Eze začína chápať, čo sa od neho vyžaduje. Viktor Gyökeres si zaslúži zmienku…“
Výkon proti Leverkusenu však nebol len o ofenzíve. Naopak, opäť sa ukázalo, na čom stojí Artetov projekt – na defenzívnej stabilite.
Arsenal si pripísal už 25. čisté konto v sezóne vo všetkých súťažiach. Bilancia, ktorá v kontexte 49 odohraných zápasov pôsobí až neuveriteľne.
Moment, ktorý rozhoduje
Jedným z hrdinov večera bol Eberechi Eze, ktorý zaujal technickým zakončením.
„Neviem, či by som si vedel vysnívať takýto gól. Videl som príležitosť vystreliť a som vďačný Bohu. Je to výnimočný gól, budem si ho pamätať veľmi dlho. Dúfam, že je to prvý z mnohých,“ povedal po zápase.
Rozhodujúci moment však prišiel aj z kopačiek Declana Ricea, ktorý potvrdzuje, že patrí medzi lídrov tímu:
„Tretí rok po sebe vo štvrťfinále. Bol to veľmi náročný zápas proti taktickému súperovi, ale mohli sme streliť tri alebo štyri góly. Som úplne vyčerpaný.
Je to neustále – stále sme vo všetkých súťažiach. Ale keď zažijete večer ako tento, nájdete energiu aj spôsob, ako vyhrať.“
Vízia dostáva reálne kontúry
Tréner Mikel Arteta vedie Arsenal od roku 2019 a za ten čas získal tri trofeje – FA Cup a dvakrát Ligový pohár. Napriek tomu sa okolo neho a jeho tímu stále vznáša ten istý starý príbeh.
Arsenal? Ten, čo to má vždy dobre rozbehnuté… a potom to nejako „zvláštne“ pokazí.
Klub čaká na ligový titul od roku 2004, a hoci každú sezónu prichádzajú náznaky, že by to mohlo konečne vyjsť, pochybnosti nezmizli. Možno právom. Možno už nie.
„Tím bol dnes úžasný – spôsob, akým sme vstúpili do zápasu, s veľkou dominanciou a veľkými šancami. Je to naozaj kvalitný súper, ale my sme mali hráčov, ktorí zdvihli úroveň na to, čo potrebujeme.
Toto je Liga majstrov. Niekedy máte šance a nedáte ich, ale potom príde výnimočný moment – ako od Ricea,“ povedal Arteta.
Osem kôl pred koncom vedie Arsenal Premier League o deväť bodov pred Manchester City, ktorý má zápas k dobru. Scenár je teda známy – výborná pozícia, veľké očakávania… a otáznik, či to tentoraz naozaj dotiahnu.
Wembley a boj o všetko
Najbližšie čaká Arsenal priamy súboj o trofej – vo finále Carabao Cup sa vo Wembley stretne práve s Manchestrom City. Víťazstvo by udržalo nažive sen o štyroch trofejach.
V FA Cupe je medzi poslednou osmičkou a v Lige majstrov si zopakoval účasť medzi elitou Európy. Do finále tejto súťaže sa dostal iba raz – v roku 2006, keď prehral s FC Barcelona.
Situácia ostatných anglických klubov v LM je v tomto ročníku podstatne komplikovanejšia.
Tottenham Hotspur prehral prvý zápas na pôde Atlético Madrid 2:5, Liverpool FC podľahol Galatasaray 0:1.
Newcastle United remizoval s FC Barcelona a o postup bude ešte bojovať, ale na pôde favorizovaného súpera.
Naopak, Manchester City už vypadol po celkovom skóre 1:5 s Real Madrid. A Chelsea FC zažila ešte tvrdší pád.
Hororové predstavenie
„Chelsea predviedla hororové predstavenie. Bolo to brutálne, veľkolepé a efektívne – dvojzápasová ukážka toho, čo sa stane, keď postavíte súbor výnimočných individualít proti roztrieštenému, chaotickému klubu…,“ napísal Daily Mail.
Novinár Riath Al-Samarrai to pomenoval ešte tvrdšie: „Chaotická Chelsea utrpela v dvojzápase krutú prehru 2:8 s neľútostným a neúnavným Paris Saint-Germain, čo naplno odhalilo, aká nesúrodá v skutočnosti je.“
Ak Liverpool ani Tottenham svoje dvojzápasy neotočia, Arsenal môže zostať jediným anglickým zástupcom v ďalšej fáze súťaže.
A práve tam sa mu otvára zaujímavá príležitosť. Vo štvrťfinále Ligy majstrov ho čaká Sporting CP, ktorý sa na papieri javí ako najprijateľnejší možný súper spomedzi zostávajúcich tímov.