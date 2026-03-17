VIDEO: Real nedovolil Manchestru žiadnu drámu, PSG si vychutnal Chelsea aj v odvete

Sportnet, TASR|17. mar 2026 o 22:56
City zabrzdilo vylúčenie kapitána.

Futbalisti Realu Madrid, Paríža St. Germain, Arsenalu a Sportingu Lisabon si vybojovali postup do štvrťfinále Ligy majstrov.

Real po domácom triumfe 3:0 nad Manchestrom City uspel v utorok 2:1 na pôde súpera, ktorý hral od 20. minúty bez vylúčeného Bernarda Silvu. Oba góly hostí strelil Vinicius Junior.

Obhajca trofeje PSG nadviazal na víťazstvo 5:2 z prvého osemfinálového zápasu a v odvete zdolal domácu Chelsea takisto trojgólovým rozdielom 3:0.

Arsenal po remíze 1:1 v Leverkusene zvíťazil doma nad nemeckým klubom 2:0, vo štvrťfinále sa stretne so Sportingom Lisabon.

Arsenal od úvodu duelu s Leverkusenom jasne mieril za víťazstvom. V 36. minúte otvoril skóre exportným gólom Eze, na 2:0 zvýšil po hodine hry Rice, ktorý sa zmocnil lopty pred šestnástkou a umiestnil svoju strelu presne k pravej žrdi.

Líder anglickej Premier League mohol vyhrať aj vyšším rozdielom, gól Havertza však po signalizácii VAR neplatil pre hru rukou.

Snaha „Citizens“ o zmazanie manka z prvého duelu s Realom dostala hneď v úvode výraznú trhlinu.

Bernardo Silva v 17. minúte zastavil na bránkovej čiare rukou strelu Viniciusa, ktorá mierila k žrdi, a inkasoval červenú kartu. Navyše z nariadenej penalty skóroval Vinicius a hostia viedli v súčte s úvodným stretnutím už 4:0.

VIDEO: Gól Viníciusa z penalty na 1:0

Domáci dokázali aj s desiatimi hráčmi vyrovnať, po akcii Dokua sa presadil pohotový Haaland. City sa nevzdávalo, nórsky kanonier sa dostal v druhom dejstve aj do ďalších dobrých šancí.

Zásahy Dokua a Ait-Nouriho neplatili pre ofsajd, rovnako ako góly Valverdeho a Viniciusa na opačnej strane ihriska. Vinicius sa však dočkal napokon svojho druhého zásahu, v nadstavenom čase usmernil do siete center Tchouameniho.

Zverenci Pepa Guardiolu už nedokázali zápas zdramatizovať a tretí rok za sebou tak stroskotali vo vyraďovacej fáze LM na „bielom balete“.

Real narazí vo štvrťfinále na postupujúceho z dvojzápasu medzi Atalantou Bergamo a Bayernom Mníchov, v prvom dueli zvíťazil nemecký majster na trávniku súpera hladko 6:1.

PSG nedal Chelsea šancu na oživenie postupových nádejí. Už v prvom polčase si vytvoril dvojgólový náskok po dvoch rýchlych brejkoch a presných zásahoch Kvaraccheliju a Barcolu.

A to ešte ďalší gól Kvaraccheliju neplatil pre ofsajdové postavenie Zaine-Emeryho. V 62. minúte spečatil na 3:0 pre hostí nechytateľnou strelou z hranice šestnástky Mayulu.

Súperom francúzskeho šampióna v boji o semifinále bude lepší z dvojice Galatasaray - Liverpool, v prvom zápase vyhral turecký klub na domácom štadióne 1:0.

Liga majstrov - odvety osemfinále

FC Arsenal - Bayer Leverkusen 2:0 (1:0)

Góly: 36. Eze, 63. Rice

/prvý zápas: 1:1, postúpil Arsenal/

FC Chelsea - Paríž St. Germain 0:3 (0:2)

Góly: 6. Kvaracchelija, 15. Barcola, 62. Mayulu

/prvý zápas: 2:5, postúpil PSG/

Manchester City - Real Madrid 1:2 (0:1)

Góly: 41. Haaland - 22. a 90.+3 Vinicius Junior (prvý z 11 m), ČK: 20. B. Silva (City)

/prvý zápas: 0:3, postúpil Real/

