ONLINE: Arsenal FC - Sporting Lisabon dnes, Liga majstrov LIVE (odveta štvrťfinále)

Futbalisti tímov Arsenal FC a Sporting Lisabon dnes hrajú odvetný zápas štvrťfinále Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Bližšie k postupu je domáci Arsenal, ktorý prvý zápas vyhral 1:0.
ONLINE PRENOS: Arsenal FC - Sporting Lisabon (Liga majstrov, štvrťfinále, odveta, streda, výsledky)
Liga majstrov Štvrťfinále 2025/2026
15.04.2026 o 21:00
Arsenal
0:0
(0:0, 0:0)
Lisabon
Rozhodca: Letexier (FRA).
Sporting CP Lisabon
Sporting stráca len jeden gól, no čaká ho veľmi náročná úloha. Na postup bude potrebovať minimálne zopakovať víťazstvo z ligy, no jeho forma vonku v Európe nie je presvedčivá, keď z posledných ôsmich duelov vyhral iba raz. Hoci celkovo na ihriskách súperov prehráva málo, kvalita protivníka je tentoraz výrazne vyššia a proti nemu hovorí aj historická bilancia portugalských klubov v tejto fáze súťaže.
Arsenal FC
Arsenal síce po prehre 1:2 s Bournemouthom cíti tlak v boji o titul, no v Lige majstrov je suverénny. V aktuálnej edícii ešte neprehral a doma vyhral všetkých päť zápasov, čo ho stavia do výbornej pozície pred odvetou. Silná je aj historická bilancia, keď po výhre v prvom dueli vonku postúpil v 17 z 18 prípadov, pričom na Emirates prehral len raz z posledných 23 stretnutí.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní štvrťfinálového zápasu Ligy majstrov, keď sa proti sebe v rámci druhého stretnutia postaví Arsenal FC a Sporting CP Lisabon.
Vedenie 1:0 si z prvého zápasu priviezol Arsenal, ktorý sa tak pokúsi na domácom trávniku ubrániť odhodlaný Sporting.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.