Futbalisti Arsenalu neoslnili ani v odvete. Napriek bezgólovej remíze však zabojujú o finále

William Saliba a Luis Suarez počas zápasu odvety štvrťfinále Ligy majstrov Arsenal FC - Sporting Lisabon. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|15. apr 2026 o 22:52
Vo štvrťfinále vyradil londýnsky klub Sporting Lisabon.

Liga majstrov - odveta štvrťfinále

Arsenal - Sporting Lisabon 0:0

Rozhodovali: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všetci Fr.), ŽK: Arteta (mimo ihriska) - Araujo, Borges (mimo ihriska).

FC Arsenal: Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhaes, Hincapie – Zubimendi, Rice – Madueke (63. Dowman), Eze (79. Gabriel Jesus), Martinelli (79. Trossard) – Gyökeres (56. Havertz)

Sportin Lisabon: Rui Silva – M. Araujo, G. Inacio, Diomande, Quaresma (85. Vagiannidis) – Morita (77. Simoes), Hjulmand – P. Goncalves (71. Braganca), Trincao (85. Nel), Catamo (71. Quenda) – Suarez

/prvý zápas 1:0, do semifinále postúpil Arsenal/

Futbalisti Arsenalu Londýn postúpili do semifinále Ligy majstrov 2025/2026.

Arsenal remizoval v stredu so Sportingom 0:0, čo mu stačilo na postup, keďže v prvom zápase zvíťazil na pôde súpera 1:0.

Priebeh zápasu Arsenal - Sporting Lisabon

I. polčas:

Arsenal začal aktívne, strely Hincapieho či Ricea však obrana Sportingu zblokovala a Trincao a Gyökeres pálili tesne mimo.

Po polhodine hry sa dostal do sľubnej pozície Gyökeres, ale obrana hostí mu v poslednej chvíli šancu zmarila.

Lisabončania sa potom osmelili smerom dopredu a v 31. minúte aj výrazne zahrozili, Goncalves však zakončil vysoko nad.

V závere prvého polčasu skončila strela Catama na pravej žrdi domácej brány.

II. polčas:

Portugalský zástupca si vytvoril nebezpečnú pozíciu aj krátko po zmene strán, tutovku spálil tentoraz Araujo.

V 61. minúte prišiel Arsenal o zraneného Maduekeho, ktorého musel striedať Dowman.

Skóre dvojzápasu mohol vyrovnať Araujo, jeho ďalekonosnú strelu zo štandardky skrotil pozorný Raya.

V 85. minúte mohol spečatiť postup striedajúci Gabriel Jesus, ale z uhla nenachytal Ruia Silvu. „Gunners“ si už v závere postupovú remízu ustrážili.

V semifinále nastúpia proti Atleticu Madrid v kádri slovenským reprezentačným obrancom Dávidom Hanckom.

Úvodné semifinálové zápasy sú na programe 28./29. apríla, odvety sú naplánované na 5./6. mája.


    Slovenský futbalista Dávid Hancko (druhý zľava) so spoluhráčmi s Atlética Madrid.
    Hancko je pred bránami finále Ligy majstrov. Pozrite si program a dvojice semifinále
