Futbalisti Arsenalu neoslnili ani v odvete. Napriek bezgólovej remíze však zabojujú o finále

Liga majstrov - odveta štvrťfinále
Arsenal - Sporting Lisabon 0:0
Rozhodovali: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všetci Fr.), ŽK: Arteta (mimo ihriska) - Araujo, Borges (mimo ihriska).
FC Arsenal: Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhaes, Hincapie – Zubimendi, Rice – Madueke (63. Dowman), Eze (79. Gabriel Jesus), Martinelli (79. Trossard) – Gyökeres (56. Havertz)
Sportin Lisabon: Rui Silva – M. Araujo, G. Inacio, Diomande, Quaresma (85. Vagiannidis) – Morita (77. Simoes), Hjulmand – P. Goncalves (71. Braganca), Trincao (85. Nel), Catamo (71. Quenda) – Suarez
/prvý zápas 1:0, do semifinále postúpil Arsenal/
Futbalisti Arsenalu Londýn postúpili do semifinále Ligy majstrov 2025/2026.
Arsenal remizoval v stredu so Sportingom 0:0, čo mu stačilo na postup, keďže v prvom zápase zvíťazil na pôde súpera 1:0.
VIDEO: Zostrih zápasu Arsenal - Sporting
Priebeh zápasu Arsenal - Sporting Lisabon
I. polčas:
Arsenal začal aktívne, strely Hincapieho či Ricea však obrana Sportingu zblokovala a Trincao a Gyökeres pálili tesne mimo.
Po polhodine hry sa dostal do sľubnej pozície Gyökeres, ale obrana hostí mu v poslednej chvíli šancu zmarila.
Lisabončania sa potom osmelili smerom dopredu a v 31. minúte aj výrazne zahrozili, Goncalves však zakončil vysoko nad.
V závere prvého polčasu skončila strela Catama na pravej žrdi domácej brány.
II. polčas:
Portugalský zástupca si vytvoril nebezpečnú pozíciu aj krátko po zmene strán, tutovku spálil tentoraz Araujo.
V 61. minúte prišiel Arsenal o zraneného Maduekeho, ktorého musel striedať Dowman.
Skóre dvojzápasu mohol vyrovnať Araujo, jeho ďalekonosnú strelu zo štandardky skrotil pozorný Raya.
V 85. minúte mohol spečatiť postup striedajúci Gabriel Jesus, ale z uhla nenachytal Ruia Silvu. „Gunners“ si už v závere postupovú remízu ustrážili.
V semifinále nastúpia proti Atleticu Madrid v kádri slovenským reprezentačným obrancom Dávidom Hanckom.
Úvodné semifinálové zápasy sú na programe 28./29. apríla, odvety sú naplánované na 5./6. mája.