Arsenal domácu pôdu nevyužil. Paríž rozhodol gólom už v úvodných minútach

Liga majstrov - odveta štvrťfinále

Arsenalu a po páde v šestnástke sa dožadoval pokutového kopu, no slovinský rozhodca Vinčič nechal pokračovať v hre. V 32. minúte mohol zvýšiť náskok PSG Doue, jeho strelu však Raya vyrazil a z následnej dorážky opečiatkoval Ruiz žrď.

V úvode druhého polčasu mali „kanonieri“ veľkú šancu vyrovnať. Merino po centri Ödegaarda síce poslal loptu do siete, no jeho gól napokon po preskúmaní celej situácie systémom VAR neplatil pre ofsajd.

V závere polčasu Arsenal súpera zatlačil, no strelu Merina zblokoval Neves a v nadstavenom čase Martinelli neuspel zoči-voči Donnarummovi.

Arsenal pokračoval v nápore a po akcii Ricea sa v dobrej pozícii ocitol Trossard, Donnarumma však jeho pokus vyrazil na roh. Domáci to naďalej skúšali centrami do šestnástky, no brankár Paríža bol pozorný a dobre čítal hru.

Zverenci trénera Luisa Enriqueho si už tesný náskok udržali a sú bližšie k postupu do svojho prvého finále LM od roku 2020. Ich pozíciu pred odvetou mohol v závere ešte vylepšiť striedajúci Bamos, ktorý však delovkou napálil brvno.