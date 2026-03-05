Vytvárajú si vlastné pravidlá, kritizoval kouč súpera hru Arsenalu. Guardiola: Sme na tom dobre

Španielsky futbalový tréner Mikel Arteta si nenechal pokaziť dobrú náladu ani po kritických komentároch svojho náprotivka Fabiana Hürzelera.
„Kanonieri“ v stredu zvíťazili na trávniku Brightonu 1:0 a vďaka zaváhaniu Manchestru City s Nottinghamom (2:2) si upevnili pozíciu na čele Premier League.
O triumfe Arsenalu rozhodol už v 9. minúte Bukayo Saka. Kouč domácich Hürzeler po dueli kritizoval taktiku londýnskeho klubu, ktorý podľa neho „naťahuje čas a predstiera zranenia“.
Narážal tým najmä na brankára hostí Davida Rayu, ktorého počas stretnutia trikrát ošetrovali.
Arsenal si vytvára vlastné pravidlá
„Myslím si, že dnes sa snažil hrať futbal len jeden tím. Videli ste v nejakom zápase Premier League brankára, ktorý toľkokrát spadol na zem? Nie?
Oni (Arsenal) si vytvárajú vlastné pravidlá. Momentálne mám taký pocit. Nikdy nebudem typ trénera, ktorý sa snaží vyhrávať takýmto spôsobom,“ hneval sa nemecký kouč.
„Aké prekvapenie. Ak si prejdete predchádzajúce zápasy, vždy nájdete veľa takýchto komentárov. Milujem svojich hráčov a milujem spôsob, akým súťažíme. Keď ste v pozícii, v akej sme my, súper vám to, samozrejme, chce vziať. To je normálne, to je šport,“ reagoval na kritiku Arteta.
VIDEO: Radosť Arsenalu po zápase
Skvelý večer mal strelec víťazného gólu Saka, ktorý je odchovancom Arsenalu. Pre 24-ročného krídelníka to bol jubilejný 300. štart v drese A-tímu, na konte má už 79 gólov a 78 asistencií.
„Je to preňho obrovské číslo. Obrovské číslo v jeho veku a so štatistikami, ktoré dosiahol v tých 300 zápasoch. Takže mu gratulujem. Je mi potešením mať ho v tíme,“ povedal Arteta pre klubový web. „Som veľmi hrdý a šťastný. Je to krásny deň pre mňa a moju rodinu.
A aby toho nebolo málo, bolo to obrovské víťazstvo a strelený gól. Som za to veľmi vďačný. Len nech to takto pokračuje,“ dodal Saka.
„Kanonieri“ odskočili City na rozdiel siedmich bodov, aj keď zverenci Pepa Guardiolu majú zápas k dobru. Arsenal nezískal majstrovský titul od roku 2004 a v uplynulých troch ročníkoch bol zakaždým druhý.
V tejto sezóne je však momentum na jeho strane. Okrem najvyššej anglickej súťaže to má skvelo rozbehnuté v prestížnej Lige majstrov, kde skončil bez straty bodu na prvom mieste ligovej fázy i v domácich pohárových súťažiach.
V osemfinále Pohára FA narazí na treťoligový Mansfield a vo finále Ligového pohára si zmeria sily práve so „Citizens“.
VIDEO: Zostrih zápasu Manchester City - Nottingham
Tí v stredu nečakane zaváhali s tímom, ktorý bojuje o zotrvanie v Premier League. V stretnutí pritom dvakrát viedli, ale o deľbe bodov rozhodol v 76. minúte Elliot Anderson.
Guardiola: Bolo tam veľa dobrých vecí
Guardiola boj o titul nevzdáva: „Ešte je pred nami veľa zápasov a Arsenal má o jeden menej. Teraz nás v FA Cupe čaká Newcastle a ja vždy premýšľam o tom, čo bude ďalej. Ak si to zanalyzujeme, tak vo všeobecnosti to bol dobrý výkon a bolo tam veľa dobrých vecí.
Samozrejme, stále sú tu veci, ktoré môžeme zlepšiť, ale vo všeobecnosti sme na tom celkom dobre.“
Prvú prehru v ôsmich zápasoch pod vedením Michaela Carricka utrpel druhý manchesterský celok United, ktorý podľahol Newcastlu 1:2. Triumf domácich, ktorí hrali celý druhý polčas bez vylúčeného Jacoba Ramseyho, zariadil v 90. minúte William Osula.
„Myslím si, že s tým, ako sa im to vyvíjalo, sme to mali do značnej miery vo svojich rukách, ale zásluhy patria Newcastlu. Vedeli sme, že to bude ťažký zápas.
Nasmerovali sme ho do pozície, v ktorej sme cítili, že by nás to malo nakopnúť, a to sa nám nepodarilo. Takže áno, je to trpké sklamanie,“ konštatoval po stretnutí Carrick.
VIDEO: Víťazný gól Newcastlu
„Červení diabli“ sú v tabuľke tretí o skóre pred Aston Villou, ktorá prehrala s Chelsea 1:4. Na konte majú 51 bodov, piati „The Blues“ a šiesty Liverpool o tri menej. Kreujú sa tak zaujímavé boje o účasť v Lige majstrov, ktorú si zaistia štyria najlepší.
„Prehrali sme jeden zápas, je tak? Takže sme nehrali dosť dobre, ale celkovo sme v slušnej pozícii. Dnešný večer bolí, pretože neradi prehrávame zápasy, ale v tom ďalšom budeme lepší,“ sľúbil kormidelník Manchestru.
Menej optimisticky znel tréner Aston Villy Unai Emery: „Zažívame zlé obdobie. Musíme sa zotaviť, pracovať na tréningoch a pokúsiť sa opäť posilniť našu štruktúru.“
Klub z Birminghamu poslal v 2. minúte do vedenia Douglas Luiz, ale za hostí otočil už v prvom polčase Joao Pedro. Po zmene strán sa presadil Cole Palmer a v 64. minúte skompletizoval hetrik Joao Pedro.
VIDEO: Pedro skompletizoval hetrik
„Dnes sme čelili Chelsea. Ukázali svoju kapacitu, svoju silu a svoju schopnosť vyhrať zápas. V prvom polčase to bolo veľmi tesné. Druhý polčas bol úplne iný a odohrali veľmi dobrý zápas, ale tento tím je stále za nami. Je to preto, že v 29 zápasoch sme konzistentní.
Máme zlú chvíľu a musíme sa z toho spamätať, pretože prichádzame o výhodu, ktorú sme mali,“ dodal Emery. „Joao dal hetrik, ale je naozaj ťažké niekoho vyzdvihnúť, pretože som mal pocit, že to bol vynikajúci tímový výkon,“ tešil sa kouč Chelsea Liam Rosenior.