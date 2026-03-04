City zaváhalo a Arsenal je opäť bližšie k titulu. Oslabený Newcastle zdolal United po parádnej akcii

Futbalisti Arsenalu zvíťazili v stredajšom dueli 29. kola Premier League na pôde Brightonu 1:0.
Jediný gól stretnutia strelil už v 9. minúte vo svojom 300. zápase v drese „kanonierov“ krídelník Bukayo Saka.
V prospech Arsenalu sa skončil zápas Manchestru City, ktorý doma len remizoval s Nottinghamom Forest 2:2.
„Gunners“ tak majú na čele tabuľky aktuálne sedembodový náskok, no „Citizens“ majú zápas k dobru.
Arsenal sa ujal vedenia zásluhou Saku, ktorý sa presadil s pomocou dotyku jedného z domácich obrancov.
Po strelení gólu sa však zverenci Mikela Artetu počas celého stretnutia skôr zahrávali s ohňom a pomôcť musel viackrát aj brankár David Raya. V rozkúskovanom zápase sa napokon gól Saku ukázal ako víťazný.
City v zápase dvakrát viedlo. Najprv sa presadil Antoine Semenyo a po zmene strán vrátil domácim vedenie Rodri. Bod pre hráčov sedemnásteho Forest zariadil v 76. minúte Elliot Anderson.
VIDEO: Zostrih zápasu Manchester City - Nottingham
Dôležité body v boji o záchranu zaznamenal aj West Ham United. Na ihrisku Fulhamu zvíťazil 1:0, keď nedorozumenie v obrane domácich využil Crysencio Summerville. Nottingham a aj osemnásty West Ham majú na konte zhodne po 28 bodov.
Joao Pedro opäť potvrdil, že sa od príchodu Liama Roseniora na lavičku Chelsea udomácnil na pozícii hrotového útočníka.
Aj vďaka jeho hetriku vyhrali „The Blues“ na pôde Aston Villy 4:1. V zápase dvoch mužstiev súperiacich o miestenku v Lige majstrov hostia prehrávali od 3. minúty, no už do polčasu otočili a po zmene strán pridali ďalšie dva góly.
Piata Chelsea sa dostala na rozdiel troch bodov od štvrtej Aston Villy.
VIDEO: Gól Joaa Pedra
Newcastle zdolal Manchester United 2:1, víťazný gól domácich strelil v 90. minúte William Osula.
„Straky“ bodovali naplno, hoci hrali celý druhý polčas bez vylúčeného Jacoba Ramseyho.
VIDEO: Víťazný gól Newcastlu
ManUtd utrpel prvú prehru pod vedením Michaela Carricka, ten od svojho príchodu na lavičku zaznamenal predtým v siedmich dueloch šesť víťazstiev a jednu remízu.
„Červeným diablom“ patrí v tabuľke tretie miesto o skóre pred Aston Villou, „magpies“ sa posunuli na 12. priečku.
Premier League - 29. kolo
Aston Villa – Chelsea 1:4 (1:2)
Góly: 2. Luiz - 35., 45+6. a 64. Pedro, 55. Palmer
Brighton – Arsenal 0:1 (0:1)
Gól: 9. Saka
Fulham – West Ham 0:1 (0:0)
Gól: 65. Summerville
Manchester City – Nottingham Forest 2:2 (1:0)
Góly: 31. Semenyo, 62. Rodri - 56. Gibbs-White, 76. Anderson
Newcastle - Manchester United 2:1 (1:1)
Góly: 45.+6 Gordon (z 11 m), 90. Osula - 45.+9 Casemiro, ČK: 45.+2 Ramsey (Newcastle)