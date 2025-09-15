Citeľné straty. Arsenalu budú v úvode Ligy majstrov chýbať Odegaard aj Saka

Martin Odegaard
Martin Odegaard (Autor: TASR/AP)
15. sep 2025 o 21:21
Vrátiť by sa mohol obranca Saliba

LONDÝN. Tréner futbalistov Arsenalu Mikel Arteta sa bude musieť v úvodnom dueli Ligy majstrov na pôde Athletica Bilbao zaobísť bez Martina Odegaarda a Bukaya Saku.

Ani jeden z dvojice s tímom v pondelok netrénoval.

Kapitán Odegaard nedohral sobotný duel 4. kola proti Nottinghamu, keď ho po tvrdom páde na pravé rameno vystriedal v 18. minúte Ethan Nwaneri.

Krídelník Saka si privodil zranenie zadného stehenného svalu už v 2. kole proti Leedsu. Do zápasu by však mohol nastúpiť francúzsky obranca „kanonierov“ William Saliba.

Ten sa zranil v rozcvičke pred duelom proti Liverpoolu na Anfielde, no v pondelok sa už zapojil do tréningového procesu, pripomenula agentúra DPA.

    dnes 21:21
