Ukončili dlhú sériu súpera. Arsenalu stačila len polhodina, Arteta: Sme na správnej ceste

Šláger 19. kola anglickej Premier League medzi futbalistami Arsenalu a Aston Villy sa stal jednoznačnou záležitosťou lídra súťaže.
V priebehu 30 minút zaznamenali domáci hráči štyri presné zásahy a po výsledku 4:1 ukončili 11-zápasovú víťaznú sériu hostí. „Gunners“ vstúpia do nového kalendárneho roka s päťbodovým náskokom na konkurencia.
Arsenal odštartoval gólové hody hneď po polčasovej prestávke, keď po zdanlivom faule na hosťujúceho brankára Emiho Martineza skóroval Gabriel Magalhaes. O necelých päť minút zvýšil na 2:0 Martin Zubimendi a ďalšie dva presné zásahy prišli v krátkom slede od Leandra Trossarda a Gabriela Jesusa.
V úvode sme sa trápili
„Som veľmi šťastný. Hráme každé tri dni, teraz sme čelili skvelému tímu s 11-zápasovou víťaznou sériou, proti ktorému sa hrá ťažko. V úvode sme sa trápili, ale dostali sme sa cez to a získali potom miernu kontrolu. V druhom polčase to do seba zapadlo.
Všetko bolo lepšie a k tomu nám vychádzala efektivita v tom, čo sme robili,“ vyjadril sa tréner Arsenalu Mikel Arteta pre oficiálnu klubovú webstránku.
VIDEO: Gól Arsenalu
Aston Villa sa nedokázala otriasť zo vstupu do druhej 45-minútovky. Aj keď mala šance na zdramatizovanie duelu, tak vyrovnanie prišlo až v samotnom závere od Ollieho Watkinsa. „Som hrdý na všetko, čo robíme.
Máme 39 bodov, sme ambiciózni, no zároveň realisti. Prehrali sme. V prvom polčase to bolo z našej strany fantastické, ale po inkasovanom góle a zranení Amadoua Onanu sme stratili štruktúru v strede poľa.
Nevzdávali sme sa, ale s každým presným zásahom to bolo ťažšie. Po 19. kole sme na treťom mieste, ideme do toho naďalej s rovnakou mentalitou,“ uviedol k zápasu hosťujúci kouč Unai Emery.
Domáci tak preukázali na konci kalendárneho roka momentálnu výsledkovú silu a hernú pohodu, ktorou sa opäť o čosi priblížili k ukončeniu 22-ročného čakania na trofej pre víťaza Premier League.
Je pred nami mnoho zápasov
„Vieme, čo chceme dosiahnuť v novom roku. Každý deň budeme tvrdo pracovať. Myslím si však, že sme na správnej ceste. Každý je pripravený pomôcť, čo je skvelé.
Veríme si, máme energiu aj pri náročnom programe a víťazstvá k tomu pomáhajú. Stále je však pred nami mnoho zápasov,“ zamyslel sa Arteta.
Jeho tím má pred druhým Manchestrom City v tabuľke päťbodový náskok, ligový konkurent má však duel k dobru. Aston Villa stráca na čelo šesť bodov a aj po konci víťazného ťaženia je naďalej tretia.
VIDEO: Víťazný gól Zubimendiho
„Musíme ísť ďalej. V sobotu máme ďalší zápas, musíme mať také nastavenie ako doteraz. Toto je najťažšia liga na svete, pred sezónou bolo 17 tímov s ambíciou byť v najlepšej sedmičke.
Chceme si udržať konzistentnosť, mať ambície a hrať naďalej s takou energiou a motiváciou, aby z toho bola dobrá sezóna,“ povedal Emery po konci úspešnej série.