VIDEO: Aston Villa uspela vďaka parádnej strele spoza šestnástky, Nottingham sa vzdialil zostupu

Emi Buendia (uprostred) z Aston Villa sa teší z gólu. (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|25. jan 2026 o 16:59
Víťazstvo v londýnskom derby si pripísala aj Chelsea.

Futbalisti Chelsea vyhrali v stretnutí 23. kola anglickej Premier League na pôde Crystal Palace 3:1.

Brazílčan Estevao sa na víťazstve „The Blues“ podieľal gólom a asistenciou, skórovali aj Joao Pedro a Enzo Fernandez.

Domáci dohrávali zápas od 72. minúty v desiatich, keďže červenú kartu videl stredopoliar Adam Wharton.

Chelsea využila sobotňajšiu prehru Liverpoolu v Bournemouthe a posunula sa na 4. miesto o bod pred zverencov Arneho Slota.

Hráči Crystal Palace nevyhrali v PL už na ôsmy pokus a od zostupových priečok ich delí osem bodov.

Tretia Aston Villa zvládla zápas v Newcastli, kde zvíťazila po góloch Emiliana Buendiu a Ollieho Watkinsa 2:0.

Pred Chelsea majú „The Villans“ náskok deviatich bodov a Manchester City je druhý len vďaka lepšiemu skóre.

VIDEO: Víťazný gól Aston Villy

Dôležité tri body vybojovali hráči Nottinghamu Forest, ktorí zdolali Brentford 2:0 a pripísali si siedme víťazstvo v súťaži.

Domáci síce držali väčšinu zápasu loptu na kopačkách, no presné zásahy útočníkov Igora Jesusa a Taiwa Awoniyiho znamenali pre Brentford desiatu prehru v sezóne.

Forest sa vzdialil West Hamu, ktorý je na zostupovom 18. mieste, na rozdiel piatich bodov.

VIDEO: Víťazný gól Nottinghamu

Premier League - 23. kolo:

FC Brentford - Nottingham Forest 0:2 (0:1)

Góly: 12. I. Jesus, 79. Awoniyi

Crystal Palace FC - Chelsea FC 1:3 (0:1)

Góly: 88. Richards - 34. Estevao, 50. Pedro, 64. Fernandez (z 11 m), ČK: 72. Wharton (Palace) po druhej ŽK

Newcastle United - Aston Villa FC 0:2 (0:1)

Góly: 19. Buendia, 88. Watkins

Tabuľka Premier League

Premier League

    dnes 16:59
