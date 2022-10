Liverpool si pripísal ďalšiu prehru, senzáciu neodvrátil ani van Dijk

Liverpool mal od úvodu viac z hry, no jeho tlak v prvom polčase priniesol len dve veľké šance a Nottingham si v defenzíve poradil. Domáci aj niekoľkokrát zahrozili a v úvodnej polovici mali dokonca viac striel na bránku.

Pre hostí to bola už tretia prehra. Domáci sa vďaka druhému triumfu posunuli z posledného miesta tabuľky a ukončili osemzápasovú sériu bez výhry.

Desať minút po zmene strán favorita zaskočili, keď sa po priamom kope dostal v pokutovom území k zakončeniu Taiwo Awoniyi a loptu poslal do siete.

O chvíľku mohlo byť už 2:0, no strelu Morgana Gibbsa-Whitea zblokoval jeden z obrancov. Potom na ihrisko prišli Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson i Alex Oxlade-Chamberlain, no ofenzíve hostí to príliš nepomohlo.

Nedokázali si vypracovať väčší tlak ani veľa gólových šancí. Veľká prišla v 84. minúte, ale brankár Dean Henderson si poradil s hlavičkou Alexandra-Arnolda.

V 90. minúte zahodil veľkú šancu po priamom kope Virgil van Dijk a holandský stopér nespasil svoj tím ani o dve minúty, keď jeho hlavičku po rohu z ešte lepšej pozície skvele vyrazil hrdina zápasu Henderson.