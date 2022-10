Ronaldo pyká za svoje správanie, klub ho vyradil zo zostavy

"Cristiano nebude súčasťou tímu v sobotňajšom zápase proti Chelsea. Zvyšok mužstva sa plne sústredí na prípravu na tento zápas," uvádza klub z Old Trafford.

V 88. minúte sa s vedomím toho, že sa už nedostane na trávnik, svojvoľne vydal do šatne. Netešil sa tak so svojimi spoluhráčmi, bol frustrovaný.

"Videl som ho odchádzať, no nerozprávali sme sa. Budem to riešiť zajtra," uviedol ten Hag po stretnutí, po ktorom sa jeho tím posunul na piate miesto tabuľky.

Ronaldo nie je v tejto sezóne pravidelnou súčasťou základnej zostavy a proti Spurs nenastúpil vôbec, čo sa mu stalo druhýkrát v ročníku.

Tridsaťsedemročný hráč sa v lete snažil z United odísť do niektorého z tímov hrajúcich Ligu majstrov, no klub (zmluvu má do 30. júna 2023) ho odmietol pustiť. Už počas predsezónnej prípravy opustil v polčase duel s Rayom Vallecano (1:1).